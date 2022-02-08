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Здравоохранение Общество

В СамГМУ разработали сервис для дистанционного анализа состояния пациентов

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ разработали сервис "Цифровая экосистема HUB". Он предназначен для дистанционного сбора и анализа врачом медицинских показателей пациентов. Первая партия кейсов с медицинскими приборами уже поступила в инфекционное отделение Клиник СамГМУ.

В период пандемии системы телемедицины стали незаменимыми для удаленного приема, ведения и лечения больных. Телемедицинские технологии обеспечивают дистанционное взаимодействие медработников с пациентами.

Сервис HUB состоит из веб-приложения для врача, мобильного приложения для пациента и портативных приборов для дистанционного мониторинга физиологических показателей пациентов с возможностью беспроводной передачи данных.

"Пациент получает на руки кейс, укомплектованный необходимыми конкретно для него приборами, — пояснила руководитель направления Анализа данных и СППВР ИИР СамГМУ Наталия Панова. — На данный момент сервис поддерживает интеграцию с тонометрами, глюкометрами, весами, термометрами, фитнес-браслетами, спирометрами, пульсоксиметрами и цифровыми фонендоскопами собственного производства. Эти приборы позволяют получать широкий спектр показателей пациента: артериальное давление, пульс, уровень глюкозы в крови, температуру тела, дыхательные параметры, уровень насыщения кислородом крови, вес, двигательную активность, сердечный ритм".

Каждый кейс укомплектован планшетом с предустановленным мобильным приложением Health Check-Up. Пациент выполняет измерения с помощью приборов, следуя рекомендациям врача, затем данные автоматически передаются в мобильное приложение и далее отправляются в единую информационную медицинскую базу данных.

Мобильное приложение для пациентов позволяет просматривать, фильтровать данные измерений, предоставляет аналитику по результатам, в том числе в виде графиков и диаграмм для каждого измеряемого показателя. В приложении отображается информация об установленных врачом границах норм, а для измеряемых показателей разработана цветовая индикация в соответствии с диапазонами норм.

Врач через веб-приложение дистанционно просматривает результаты измерений и показатели пациента. Он может настраивать границы норм и целевые показатели индивидуально для каждого пациента. Веб-приложение информирует врача о выходе измеряемых показателей пациента за границы установленных норм. После просмотра показателей врач может выбрать один или несколько сценариев дальнейших действий: госпитализация, вызов скорой медицинской помощи или участкового врача на дом, телемедицинская консультация врача, корректировка медикаментозной терапии, направление к профильному специалисту.

В ближайших планах — расширение линейки совместимого оборудования: подключение ЭКГ, коагулометра, ЭМГ и других приборов.

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