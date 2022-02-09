Самарский холдинг намерен открыть в Оренбуржье зерновой комплекс

Самарский агрохолдинг "Василина" планирует открыть в Первомайском районе Оренбургской области комплекс по переработке, хранению и сортировке зерна и семенного материала мощностью до 100 тысяч тонн.
Проект обсуждался 8 февраля на встрече губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, министра сельского хозяйства региона Сергея Балыкина и руководителя агрохолдинга Виктора Димитриева.
"Оренбуржье является одним из лидеров по производству пшеницы твердых сортов, подсолнечника. Создание комплекса будет способствовать развитию экономики региона в целом благодаря созданию новых рабочих мест со стабильной заработной платой и развитию территории", — отметил Денис Паслер.
Агрохолдинг "Василина" работает на территории Самарской, Саратовской и Оренбургской областей. Пять предприятий холдинга в Первомайском и Курманаевском районах выращивают пшеницу, рожь, ячмень и подсолнечник. В 2021 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 21,6 тыс. тонн при средней урожайности 19,3 ц/га.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?