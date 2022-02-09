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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарский холдинг намерен открыть в Оренбуржье зерновой комплекс

ОРЕНБУРГ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский агрохолдинг "Василина" планирует открыть в Первомайском районе Оренбургской области комплекс по переработке, хранению и сортировке зерна и семенного материала мощностью до 100 тысяч тонн.

Проект обсуждался 8 февраля на встрече губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, министра сельского хозяйства региона Сергея Балыкина и руководителя агрохолдинга Виктора Димитриева.

"Оренбуржье является одним из лидеров по производству пшеницы твердых сортов, подсолнечника. Создание комплекса будет способствовать развитию экономики региона в целом благодаря созданию новых рабочих мест со стабильной заработной платой и развитию территории", — отметил Денис Паслер.

Агрохолдинг "Василина" работает на территории Самарской, Саратовской и Оренбургской областей. Пять предприятий холдинга в Первомайском и Курманаевском районах выращивают пшеницу, рожь, ячмень и подсолнечник. В 2021 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 21,6 тыс. тонн при средней урожайности 19,3 ц/га.

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