Самарские учителя помогут школьникам освоить искусство планирования и достижения целей

10 февраля состоялся очередной вебинар для участников программы "ЛюбиДелай", реализуемой в Самаре компанией Smart Course при поддержке фонда "Арконик" и Центра развития образования городского округа Самара. На этот раз школьные педагоги получили инструменты для развития у учеников навыков планирования и достижения целей — как в учебной деятельности, так и в других сферах жизни.
Тема "гибких навыков" (от англ. Soft Skills) и самоменеджмента в частности стала новинкой пятого сезона "ЛюбиДелай" — бесплатной программы, помогающей учителям и школьникам лучше адаптироваться в современном меняющемся мире. Одна из причин появления новых блоков — обновление ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт). Особое внимание он уделяет обучению так называемым регулятивным действиям: школьники должны не только получать знания, но и уметь ставить цели, составлять планы для их достижения. Создатели "ЛюбиДелай" оперативно ответили на актуальные запросы школы.
"Блок по навыкам управления собой включен в том числе после общения с учителями. В прошлом году многие участники программы отмечали, что современным подросткам не хватает умения контролировать свои эмоции, правильно распределять время, например в период подготовки к экзаменам. Пожелания педагогов были учтены: в пятом сезоне программу дополнили вебинары по самоменеджменту, тайм-менеджменту, эмоциональному интеллекту", — поясняет Юлия Баранова, старший методист программы "ЛюбиДелай".
На вебинаре 10 февраля работники школ сами смогли поставить личные цели: определили главные тренды в сфере образования на ближайшие 10-15 лет и спланировали собственный путь в будущее. Это поможет лучше понять, как развивать навыки достижения целей у учеников.
В этом учебном году программа "ЛюбиДелай" охватывает педагогов из 60 школ и 3 500 старшеклассников Самары.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.