Самарские учителя помогут школьникам освоить искусство планирования и достижения целей

10 февраля состоялся очередной вебинар для участников программы "ЛюбиДелай", реализуемой в Самаре компанией Smart Course при поддержке фонда "Арконик" и Центра развития образования городского округа Самара. На этот раз школьные педагоги получили инструменты для развития у учеников навыков планирования и достижения целей — как в учебной деятельности, так и в других сферах жизни.

Тема "гибких навыков" (от англ. Soft Skills) и самоменеджмента в частности стала новинкой пятого сезона "ЛюбиДелай" — бесплатной программы, помогающей учителям и школьникам лучше адаптироваться в современном меняющемся мире. Одна из причин появления новых блоков — обновление ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт). Особое внимание он уделяет обучению так называемым регулятивным действиям: школьники должны не только получать знания, но и уметь ставить цели, составлять планы для их достижения. Создатели "ЛюбиДелай" оперативно ответили на актуальные запросы школы.

"Блок по навыкам управления собой включен в том числе после общения с учителями. В прошлом году многие участники программы отмечали, что современным подросткам не хватает умения контролировать свои эмоции, правильно распределять время, например в период подготовки к экзаменам. Пожелания педагогов были учтены: в пятом сезоне программу дополнили вебинары по самоменеджменту, тайм-менеджменту, эмоциональному интеллекту", — поясняет Юлия Баранова, старший методист программы "ЛюбиДелай".

На вебинаре 10 февраля работники школ сами смогли поставить личные цели: определили главные тренды в сфере образования на ближайшие 10-15 лет и спланировали собственный путь в будущее. Это поможет лучше понять, как развивать навыки достижения целей у учеников.

В этом учебном году программа "ЛюбиДелай" охватывает педагогов из 60 школ и 3 500 старшеклассников Самары.