В Самарской области более тысячи семей избавились от статуса "обманутых дольщиков" в 2021 году

В четверг, 10 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства в Самарской области. Участники подвели итоги прошлого года и обсудили ключевые задачи на текущий год. Во встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципалетов, правоохранители, представители надзорных ведомств, а также представители инициативных групп дольщиков.

Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности губернатора уделяет особое внимание вопросу восстановления прав обманутых дольщиков. Решение по каждому проблемному объекту принимается под его личным контролем.

"Восстановление прав обманутых дольщиков является одним из важных направлений нашей работы. Нам необходимо и впредь обеспечить жесткий ежедневный контроль по всем стройкам с долевым участием, в первую очередь, со стороны муниципалитетов, — подчеркнул Дмитрий Азаров в начале обсуждения. — Здесь я попросил бы глав муниципальных образований, понимая свою персональную ответственность, держать ситуацию на контроле постоянно. Особо попрошу обратить внимание на эту проблему глав Самары, Тольятти и Волжского района".

Дмитрий Азаров отметил, что тесное взаимодействие с обманутыми дольщиками, правоохранительными органами и надзорными ведомствами в рамках межведомственной комиссии при региональном правительстве приводит к результату. Кроме того, такая системная работа, по мнению губернатора, позволяет избежать социальной напряженности, способствует сохранению темпов работы по удовлетворению прав требований граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

"В минувшем году мы многое сделали для решения этой проблемы. Первоначально планировалось исключить из реестра проблемных объектов девять многоквартирных домов и восстановить права 676 человек. Фактически по итогам 2021 г. исключено из реестра 14 объектов, свои права восстановили более тысячи семей, — озвучил цифры глава региона. — Это значительно выше плановых показателей. Рассчитываю, что темпы нам удастся сохранить и в текущем году".

Губернатор добавил, что еще есть над чем поработать: остались тяжелые, финансово емкие объекты. "За каждым из них — люди, которые свои квартиры еще не получили", — акцентировал внимание участников заседания комиссии Дмитрий Азаров.

Правительство региона в этом вопросе активно взаимодействует с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Благодаря инициативности региональных властей и личному участию губернатора фонд уже принял решения по целому ряду проблемных объектов. "Наблюдательным советом фонда в 2021 г. было принято решение о восстановлении прав 1312 дольщиков из 15 проблемных объектов Самарской области", — напомнил губернатор и обратил внимание на важность соблюдения установленных сроков.

"Конечно, нет простых решений — буквально по каждому дому в нашей работе нам приходится составлять пошаговый, индивидуальный план действий, зачастую распутывая клубки юридических проблем, которые копились годами. Каждое такое дело необходимо доводить до логического завершения, и права дольщиков, в соответствии с поручениями президента России Владимира Владимировича Путина, до конца 2023 года должны быть удовлетворены", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Докладывая об итогах работы по решению проблем пострадавших участников долевого строительства, министр строительства Самарской области Николай Плаксин отметил, что в минувшем году было исключено из реестра 14 объектов, из них введено в эксплуатацию 11 проблемных домов. Это, в том числе, объекты, строительство которых было остановлено более 10 лет назад.

Среди участников долевого строительства, права которых были восстановлены, Наталья Вахман. Свою квартиру в доме на Южном шоссе, 45а в Тольятти женщина ждала 10 лет. Застройщик ООО "ХимТехТранс" должен был ввести дом в эксплуатацию в 2011 году. Однако обязательства выполнены не были, дом признали проблемным. Только в 2020 г. благодаря поддержке губернатора удалось за счет средств регионального бюджета возобновить строительство силами привлеченного ООО ПКФ "РосПромСтрой", и сейчас объект уже сдан.

"Сегодня праздничный для нас день. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за то, что вы сделали для нас, жителей Тольятти. Вы создали команду специалистов, которая смогла довести дело до конца!", — поблагодарила Наталья Вахман.

"Это результат совместной работы, хороший пример того, что, объединяя усилия, мы можем решать любые, самые сложные, застарелые проблемы", — отметил губернатор, в свою очередь поблагодарив дольщицу за активную работу в составе инициативной группы.

С благодарностью к губернатору обратилась участница долевого строительства Анастасия Чернова. По проблемному объекту в Волжском районе, пос. Петра Дубрава, где она покупала квартиру, было принято решение о выплате денежной компенсации с применением механизмов Федерального Фонда.

"Мы получили выплату от Федерального Фонда по средней рыночной цене. Вполне достойная компенсация, на которую можно купить жилье в Волжском районе. Благодарим вас, Дмитрий Игоревич, что вы нашли выход из этой сложной ситуации", — сказала Анастасия Чернова.

"Поздравляю вас с завершением этой многолетней эпопеи. Рад, что решение в этой действительно непростой ситуации было найдено. Не всегда это быстро получается, но такая системная, последовательная работа приводит к результату", — подчеркнул глава региона.

Ольга Родина — дольщица проблемного объекта на ул. Чкалова, 57, застройщиком которого являлся ООО ПФСК "Эл-Гранд". Ее история тянулась без малого 20 лет. В 2021 г. ей, как и другим пострадавшим дольщикам этого объекта, выплатили компенсацию с применением механизмов Федерального Фонда.

"В 2002 году я заключала договор. За это время было и отчаяние, и гнев, хотелось все бросить. За 19 лет нашей борьбы за свои права вы стали первым и единственным губернатором, который всегда открыт для контактов с дольщиками, обозначил проблему обманутых дольщиков как приоритетную в своей работе. И то девятичасовое совещание, которое вы провели в ноябре 2017 года, в хорошем смысле повергло нас в шок: мы поняли, что нас хотят слышать. Это совещание и дало нам надежду на то, что наша проблема сдвинется с места, — поделилась дольщица. — Мы поняли, что можно, спокойно, без нервов обсуждать и решать проблемы. Мы поняли, что мы можем говорить правду, нам дают слово, нас слушают и пытаются выстроить конструктивный диалог".

"Я всегда с пониманием к вашим эмоциям относился, потому что действительно столько лет люди чувствовали себя обманутыми, ощущали несправедливость. И на том девятичасовом совещании, и в дальнейшем всегда пытался в обращениях увидеть рациональное зерно и на это настроить всю команду. Рад, что получилось: мы нашли вариант решения и достигли результата, — отметил Дмитрий Азаров и заверил, что по итогам заседания будут рассмотрены варианты и приняты решения и по оставшимся сложным объектам. — В марте планируем провести поправки в бюджет, и сегодняшнее совещание ключевое по рассмотрению решений".

Ввода ЖК "На Запорожской", застройщиком которого являлась ООО "Рада", дольщики ждали с 2017 года. В начале 2021 г. они обратились в министерство за помощью, а уже с 7 февраля 2022 г. застройщик начал передавать квартиры дольщикам.

"Сотрудниками министерства проводились регулярные встречи с застройщиком с участием прокуратуры, Государственной инспекции стройнадзора, ресурсоснабжающих организаций для завершения строительства объекта. Министерство всегда было открыто для дольщиков, проводило встречи, и мы своевременно получали информацию о строительстве дома. Только благодаря вашей поддержке, Дмитрий Игоревич, слаженной работе правительства Самарской области и прокуратуры, 30 декабря 2021 года наш многострадальный дом, наконец, был введен в эксплуатацию", — сообщил житель дома Александр Енин.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех членов комиссии, которые трудились над разрешением сложных задач по восстановлению жилищных прав обманутых жителей региона.

"У нас с вами остались самые проблемные, по-настоящему финансово емкие, сложные объекты. И мы по ним находим решения, — обратился губернатор к участникам обсуждения. — Когда мы слышим, понимаем друг друга, рождаются предложения, которые приводят к конечному результату. Рассчитываю на то, что слова благодарности, которые сегодня были сказаны, придадут сил всем членам комиссии для того, чтобы со всеми оставшимися проблемными вопросами разобраться. Да, приходится слушать критику, иногда незаслуженную, потому что сформировалась проблема много лет назад. Но наша задача — всегда понимать людей и находить решения. А когда мы их находим, есть и заслуженная благодарность. Это важно для каждого из нас, чтобы двигаться дальше по верному курсу, который мы вместе наметили".

Также глава региона поблагодарил лично заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, который курирует вопросы обманутых дольщиков и уделяет огромное внимание нашему региону в решении накопившихся проблем, и Руководителя Федерального Фонда Константина Тимофеева.

Говоря о планах работы на 2022 г., министр строительства Самарской области Николай Плаксин отметил, что в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) значится 34 долгостроя, где удовлетворения прав ждет 3070 дольщиков. В региональном перечне — 17 домов, 981 человек. По каждому из них найдено решение.

"Из 34 объектов, включенных в ЕРПО, права граждан по 26 домам будут удовлетворены механизмами Фонда, вопросы по восьми объектам будут разрешены с помощью механизмов региона, — пояснил руководитель областного минстроя. — В настоящее время Фондом по 13 домам принято решение о выплате компенсаций, еще 11 домов будут достроены, по двум ожидаем решения в текущем году. И с использованием механизмов региона по двум объектам уже ведется строительство, по одному дому — проектирование, по трем домам права дольщиков будут удовлетворены в рамках Закона о банкротстве".

Николай Плаксин добавил: по состоянию на февраль уже 185 дольщиков получили в Фонде денежную компенсацию на общую сумму 649 миллионов рублей. По проблемным объектам ЖК "Новая заря" и ЖСК "Татищев" региональный минстрой ведет работу с Фондом. Ожидается, что решение по этим домам будет принято уже в текущем году.

Министр строительства также рассказал, что из 17 домов, находящихся в региональном реестре проблемных объектов, по четырем ведется строительство, по одному объекту сейчас проводится конкурс, его строительство планируют завершить в 2023 г., по одному объекту в 2021 г. получено разрешение на строительство. Еще по двум домам ведется проектирование.

"По девяти объектам строительство не представляется возможным, в связи с этим обманутые дольщики таких объектов могут воспользоваться региональными мерами поддержки в виде денежной компенсации, либо получения квартиры в другом объекте. Для этого нужно обратиться в наше министерство с соответствующим заявлением", — отметил Николай Плаксин.

О статусе работы по проблемным объектам, по которым наблюдательным советом Фонда было принято решение о финансировании завершения строительства либо удовлетворения прав требований граждан путем выплат, доложил директор Самарский регионального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Борис Сабуров. В текущем году планируется ввод в эксплуатацию четырех объектов: ЖСК "Виктория", "Сентябрь-2" в Тольятти, ИК "Недвижимость" в Ставропольском районе и СК "На Московском" (1 этап) в Самаре. В результате ввода их в эксплуатацию будут удовлетворены права 672 дольщиков.

В 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию двух объектов — СК "На Московском" (2 этап) и Димитрова, 74а, в результате чего будут удовлетворены права еще 391 дольщика.

На заседании прозвучали вопросы по проблемным объектам долевого строительства. Один из них касался жилого дома в Самаре на ул. Садовая/Вилоновская. По информации минстроя, строительство четвертой секции будет завершено за счет бюджета Самарской области, средства на эти цели предусмотрены, сейчас проектная документация по второй и третей секции находится на государственной экспертизе.

Дольщикам еще одного проблемного объекта по адресу ул. Тухачевского, 10 предложили выплату компенсации или получение квартир в другом объекте.

Подводя итоги заседания межведомственной комиссии, губернатор еще раз подчеркнул важность открытой и системной работы с дольщиками. Только такая совместная работа позволяет достигать результатов и решать сложнейшие проблемы, которые за годы сложились практически по каждому недострою.