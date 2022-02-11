Александр Живайкин: Решение социальных проблем стало главной задачей деятельности фракции "Единая Россия"

Вице-спикер Самарской Губернской Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин рассказал, что в течение прошлого года депутаты-единороссы выносили на обсуждение острые и насущные вопросы, которые требовали немедленного решения: "Мы инициировали законопроекты, которые помогают решать проблемы людей. При этом каждый раз мы советовались с жителями — проводили обсуждения и встречи".

"Фракция "Единая Россия" в Самарской Губернcкой Думе в прошлом году работала с четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение, в основе которой лежали вопросы социальной политики. Решение социальных проблем стало главной задачей деятельности фракции".

Акцентируя внимание на законотворческой деятельности фракции, можно выделить несколько направлений, по которым работали депутаты. В непростое время постоянных ограничительных мер из-за пандемии были приняты поправки об оказании мер поддержки жителям нашего региона. Дополнительно введены ряд востребованных социальных услуг для социально незащищенных категорий граждан, в том числе медицинское консультирование. Расширен круг получателей социальной поддержки — это молодые семьи, семьи с детьми, дети-сироты, инвалиды, ветераны.

В 2021 г. депутаты фракции "Единая Россия" обеспечивали развитие системы социальных гарантий, начали совершенствовать трудовое законодательство, чтобы гарантировать защиту прав всех работников, развивали систему социального контракта. "В частности, система социального контракта, — по мнению руководителя фракции Александра Живайкина, — не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации".

Депутаты фракции совместно с правительством региона очень тщательно подошли к вопросу рассмотрения дополнительной поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших в период пандемии. В поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства были приняты Законы, нормы которых снижают ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения УСН, расширяют перечень приоритетных видов экономической деятельности, которые освобождаются от уплаты налога на имущество.

"В прошлом году мы продолжали активно использовать все механизмы депутатского мониторинга, контроля и изучение мнения жителей, мы проводили выездные фракции. Ремонт и строительство детских садов, школ, ФАПов, Домов Культуры, дорог, контроль за организацией питания в учебных заведениях, — все выезды депутатского корпуса "Единой России", проходили в рамках взятых на партию обязательств — вести строгий контроль по реализации нацпроектов и Стратегии развития региона", — рассказал Александр Живайкин.

Фракция "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе в ноябре прошлого года внесла блок поправок социальной направленности в областной бюджет перед его окончательным принятием. Фракция выступила за увеличение средств на приобретение медицинского оборудования, капитальный ремонт и замену лифтового оборудования, капитальный ремонт в многоквартирных домах, являющихся объектами культуры. В числе поправок — увеличение средств на гранты крестьянским и фермерским хозяйствам, на устройство спортивных площадок и дополнительные средства на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Суммарный объем дополнительных предложений от фракции на ближайшие три года составляет порядка 1 млрд 730 млн рублей.

"Год для фракции "Единая Россия" был динамичным, не простым, но очень плодотворным. Мы собрали и систематизировали предложения жителей, которые вошли в "Народную программу" и уже начали работу по ее реализации. Благодаря поддержке избирателей сохраняем фракционное большинство в Думе, продолжаем работать в волонтерских штабах", — отметил Александр Живайкин.

Ознакомиться с подробным отчетом о работе фракции "Единая Россия" за 2021 г. можно на сайте Самарской губернской думы и на сайте регионального отделения партии "Единая Россия".