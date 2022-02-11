Студентка из Тольятти победила во всероссийском конкурсе

Студентка Тольяттинского государственного университета Галина Гомозова вошла в число победителей всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна — моя Россия". Она участвовала в номинации "Мой родной язык" с проектом "#Ошибки нет".
"#Ошибки нет" — просветительский проект о русском языке, созданный совместно с Молодежным медиахолдингом Тольяттинского государственного университета "Есть Talk!". Он посвящен тому, как язык меняется под воздействием современной культуры. Авторы рассказывают, что нового в нашу речь принес рэп, объясняют, как относиться к феминитивам и дают советы по избавлению от слов-паразитов.
"Я начала работать над проектом, когда училась на втором курсе. С одногруппниками мы начали писать о русском языке, каких-то интересных и небанальных явлениях, об ошибках, которые свойственны носителям языка. Мы старались рассказывать об этом необычно, при этом сами узнавали что-то новое", — говорит Галина Гомозова.
В номинации "Мой родной язык" участвовали 2 374 человека из 55 регионов России, в число победителей вошло только восемь участников, среди которых была и Галина Гомозова.
"Это командная работа. Мне как автору приятно, что она получила высокую оценку. Это доказательство того, что команда двигается в правильном направлении, что проект, который мы делаем, актуальный, важный и нужный. И это подтверждается мнением профессионалов в этой области. Надеюсь, что другие студенты обязательно подхватят проект, потому что он позволяет авторам попробовать себя в новых темах и форматах. А это, на мой взгляд, очень ценный опыт", — делится эмоциями победительница конкурса.
Развитие науки и научного потенциала — одна из главных задач Стратегии лидерства Самарской области. "Самарская система образования славится своим качеством, крепчайшими педагогическими традициями, и в то же время гибкостью, способностью идти в ногу со временем. За последние годы мы добились устойчивого развития научной отрасли. В частности, много важных достижений было сделано в прошлом году, объявленном президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом науки и технологий. Создана серьезная база для дальнейшего динамичного развития научно-образовательного потенциала", — подчеркнул Дмитрий Азаров на прошедшем во вторник Совете ректоров.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.