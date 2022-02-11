Студентка из Тольятти победила во всероссийском конкурсе

Студентка Тольяттинского государственного университета Галина Гомозова вошла в число победителей всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна — моя Россия". Она участвовала в номинации "Мой родной язык" с проектом "#Ошибки нет".

"#Ошибки нет" — просветительский проект о русском языке, созданный совместно с Молодежным медиахолдингом Тольяттинского государственного университета "Есть Talk!". Он посвящен тому, как язык меняется под воздействием современной культуры. Авторы рассказывают, что нового в нашу речь принес рэп, объясняют, как относиться к феминитивам и дают советы по избавлению от слов-паразитов.

"Я начала работать над проектом, когда училась на втором курсе. С одногруппниками мы начали писать о русском языке, каких-то интересных и небанальных явлениях, об ошибках, которые свойственны носителям языка. Мы старались рассказывать об этом необычно, при этом сами узнавали что-то новое", — говорит Галина Гомозова.

В номинации "Мой родной язык" участвовали 2 374 человека из 55 регионов России, в число победителей вошло только восемь участников, среди которых была и Галина Гомозова.

"Это командная работа. Мне как автору приятно, что она получила высокую оценку. Это доказательство того, что команда двигается в правильном направлении, что проект, который мы делаем, актуальный, важный и нужный. И это подтверждается мнением профессионалов в этой области. Надеюсь, что другие студенты обязательно подхватят проект, потому что он позволяет авторам попробовать себя в новых темах и форматах. А это, на мой взгляд, очень ценный опыт", — делится эмоциями победительница конкурса.

Развитие науки и научного потенциала — одна из главных задач Стратегии лидерства Самарской области. "Самарская система образования славится своим качеством, крепчайшими педагогическими традициями, и в то же время гибкостью, способностью идти в ногу со временем. За последние годы мы добились устойчивого развития научной отрасли. В частности, много важных достижений было сделано в прошлом году, объявленном президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом науки и технологий. Создана серьезная база для дальнейшего динамичного развития научно-образовательного потенциала", — подчеркнул Дмитрий Азаров на прошедшем во вторник Совете ректоров.