Гандбольная "Лада" подписала двух новых игроков

Со следующего сезона гандбольный клуб "Ладя" пополнят выступающая за белорусский "Гомель" Наталия Стрюкова и Карина Сисенова из "Астраханочки", сообщает пресс-служба автозаводчанок. Со спортсменками уже подписаны контракты.
Наталия Стрюкова за годы профессиональной карьеры сменила три клуба и завоевала шесть наград национальных чемпионатов различных гандбольных держав. В львовской "Галичанке" становилась чемпионкой Украины 2016, 2017 и 2018 годов. В 2019-м взяла бронзу польской суперлиги, выступая за "Кошалин". Уже третий сезон будущая тольяттинская левша проводит за "Гомель". Первый принес ей золото белорусского чемпионата, второй — серебро. С 2016 г. по сегодняшний день этот правый полусредний — игрок национальной сборной Украины.
Профессиональная карьера уроженки Астрахани Карины Сисеновой пока связана с родным прикаспийским коллективом, за который она после обучения в местной гандбольной школе играет на позиции правого полусреднего и правого крайнего с 2011 года. Ныне 25-летняя гандболистка является вице-чемпионкой мира среди юниорок и молодежи 2012 и 2016 гг., а также обладательницей серебряных наград юниорского и молодежного первенств Европы 2013 и 2015 годов. В 2016-м леворукая спортсменка стала с "Астраханочкой" чемпионкой России, а затем еще дважды завоевывала бронзу чемпионата страны. Почти весь прошлый сезон Сисенова пропустила из-за декретного отпуска, а на площадку полноценно вернулась девять дней назад в домашнем поединке с "Ростов-Доном", которому забила два гола.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!