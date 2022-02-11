Гандбольная "Лада" подписала двух новых игроков

Со следующего сезона гандбольный клуб "Ладя" пополнят выступающая за белорусский "Гомель" Наталия Стрюкова и Карина Сисенова из "Астраханочки", сообщает пресс-служба автозаводчанок. Со спортсменками уже подписаны контракты.

Наталия Стрюкова за годы профессиональной карьеры сменила три клуба и завоевала шесть наград национальных чемпионатов различных гандбольных держав. В львовской "Галичанке" становилась чемпионкой Украины 2016, 2017 и 2018 годов. В 2019-м взяла бронзу польской суперлиги, выступая за "Кошалин". Уже третий сезон будущая тольяттинская левша проводит за "Гомель". Первый принес ей золото белорусского чемпионата, второй — серебро. С 2016 г. по сегодняшний день этот правый полусредний — игрок национальной сборной Украины.

Профессиональная карьера уроженки Астрахани Карины Сисеновой пока связана с родным прикаспийским коллективом, за который она после обучения в местной гандбольной школе играет на позиции правого полусреднего и правого крайнего с 2011 года. Ныне 25-летняя гандболистка является вице-чемпионкой мира среди юниорок и молодежи 2012 и 2016 гг., а также обладательницей серебряных наград юниорского и молодежного первенств Европы 2013 и 2015 годов. В 2016-м леворукая спортсменка стала с "Астраханочкой" чемпионкой России, а затем еще дважды завоевывала бронзу чемпионата страны. Почти весь прошлый сезон Сисенова пропустила из-за декретного отпуска, а на площадку полноценно вернулась девять дней назад в домашнем поединке с "Ростов-Доном", которому забила два гола.