Группа "Открытие": две трети россиян опасаются потери личных сбережений

Свыше 70% россиян обладают "финансовой подушкой", но большинство из них в случае потери дохода смогли бы жить на нее не больше трех месяцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" совместно с исследовательским центром А2.

Исследование также показало, что две трети граждан с накоплениями боятся потерять их в условиях инфляционных рисков и активизации интернет-мошенников.

"Результаты этого и предыдущих наших опросов позволяют предположить, что в условиях пандемии и событий, влияющих на экономику, люди стали чаще задумываться о своем финансовом благополучии и уделять больше внимания его укреплению. Если в прошлом году о наличии сбережений говорили не больше половины граждан, то сейчас — 79%", — комментирует член правления, директор по маркет-менеджменту СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

Свыше половины респондентов (58,5%) накопили до 100 тыс. руб. В частности, до 20 тыс. руб. — 26%, 20-50 тыс. руб. — 16%, 50-100 тыс. руб. — 16,5%.

Сбережениями выше 100 тыс. руб. обладают 41,5% опрошенных. В частности, у 38% респондентов финансовая подушка составляет 100 — 300 тыс. руб., у 2% — от 300 тыс. до 1 млн руб., у 1,5% — свыше 1 млн руб.

Большинство опрошенных (62%) полагают, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более 3 месяцев, 19% — в течение 3-6 месяцев, 15% — в 6-12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.

Почти две трети опрошенных обладателей накоплений (63%) периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

Столько же респондентов отметили, что планируют обращаться к сбережениям в течение 2022 года. В частности, 33% намерены использовать их для оплаты запланированных покупок, а 30% — для покрытия текущих расходов: на еду, одежду и т. д.

Две трети обладателей сбережений (67%) боятся потерять свои деньги. В частности, чуть больше трети (34%) обеспокоены инфляционными рисками, а треть — высокой активностью интернет-мошенников, периодически придумывающих новые схемы "обнуления" счетов и оформления кредитов на граждан при помощи хакерских инструментов и социальной инженерии.

"Чтобы накопления не пострадали от инфляции, были надежно защищены и приносили доход, нужно разумно и диверсифицировано подходить к формированию сбережений. Один из эффективных инструментов для этих целей — инвестиционно-накопительное страхование жизни, продукты которого могут отлично дополнять портфель финансовых инструментов каждого. Так, накопительное страхование жизни защитит в случае непредвиденных ситуаций с жизнью и здоровьем и поможет создать резерв на будущее. А инвестиционное страхование жизни гарантирует возврат 100% вложенных средств вне зависимости от того, что происходит на фондовых или валютных рынках. Кроме того, оно дает дополнительную потенциальную (но не гарантированную) доходность в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии. Такие программы позволяют в долгосрочной перспективе переигрывать инфляцию и работают на защиту накоплений", — отмечает Наталья Белова.