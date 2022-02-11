Дмитрий Азаров вошел в состав оргкомитета форума "Сильные идеи для нового времени"

Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.
Председателем организационного комитета стал помощник президента РФ Максим Орешкин, заместителем председателя — генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя — ответственным секретарем советник президента РФ Антон Кобяков. В состав оргкомитета приглашен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Также в оргкомитет вошли представители администрации президента Российской Федерации, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.
Как и в 2020 году, форум пройдет в несколько этапов. Первый этап — сбор идей. "Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством — важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан", — отметил помощник президента РФ, председатель организационного комитета форума Максим Орешкин.
Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года. Организаторам поступило 15 тыс. идей, при этом Самарская область стала второй в стране по количеству направленных на форум идей и абсолютным лидером в ПФО: регион представил 862 идеи.
Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты — 828 идей — заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.
"Сама идея форума — консолидация, объединение усилий всех талантливых, неравнодушных людей — без всяких сомнений, перспективна. И стремление Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс, которые выступают организаторами форума, реализовать, воплотить в жизнь идеи, которые предлагают жители регионов нашей страны, имеет колоссальный потенциал. В этом залог опережающего развития регионов и России в целом на долгие годы вперед. А для участников форума это прекрасный шанс проявить себя", — отметил Дмитрий Азаров.
Дата и место проведения форума в 2022 году будут сообщены позднее.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно