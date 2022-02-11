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Дмитрий Азаров вошел в состав оргкомитета форума "Сильные идеи для нового времени"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Председателем организационного комитета стал помощник президента РФ Максим Орешкин, заместителем председателя — генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя — ответственным секретарем советник президента РФ Антон Кобяков. В состав оргкомитета приглашен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Также в оргкомитет вошли представители администрации президента Российской Федерации, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Как и в 2020 году, форум пройдет в несколько этапов. Первый этап — сбор идей. "Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством — важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан", — отметил помощник президента РФ, председатель организационного комитета форума Максим Орешкин.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года. Организаторам поступило 15 тыс. идей, при этом Самарская область стала второй в стране по количеству направленных на форум идей и абсолютным лидером в ПФО: регион представил 862 идеи.

Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты — 828 идей — заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

"Сама идея форума — консолидация, объединение усилий всех талантливых, неравнодушных людей — без всяких сомнений, перспективна. И стремление Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс, которые выступают организаторами форума, реализовать, воплотить в жизнь идеи, которые предлагают жители регионов нашей страны, имеет колоссальный потенциал. В этом залог опережающего развития регионов и России в целом на долгие годы вперед. А для участников форума это прекрасный шанс проявить себя", — отметил Дмитрий Азаров.

Дата и место проведения форума в 2022 году будут сообщены позднее.

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