Почта России займется реставрацией особняка Неронова в Самаре

В пятницу, 11 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор Почты России Максим Акимов и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы, член Совета директоров Почты России Александр Хинштейн приняли совместное решение по восстановлению исторического здания в региональной столице — особняка Неронова.
Построенный в 1840 г. двухэтажный кирпичный дом располагается в исторической части города и является объектом культурного наследия федерального значения. В 1895 году особняк выкупил издатель Яковлев. Он разместил типографию, пристроив часть второго этажа. В начале XX века здание конфисковали в пользу Приволжского военного округа. Во время эвакуации из Москвы в 1941–1942 годах в нем жила семья Сталина: его дочь Светлана и сноха Галина (первая жена сына Сталина Василия). Сейчас особняк также находится в собственности военного ведомства.
"Здесь очень много аутентичных деталей, которые важны для нас как любителей истории, любителей города, — подчеркнула член Самарского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Пузикова. — Здесь сохранилась настоящая дореволюционная метлахская плитка на 1 этаже, лепнина, двери, часть балясин на лестнице. Удивительно, что такой объект живет и мы надеемся, что он сохранится".
Губернатор подчеркнул: работа Почты России по приведению в порядок исторических зданий в Самаре заслуживает отдельной благодарности. Напомним, в прошлом году в Доме купца Иванова был открыт первый в России почтовый культурный центр. Там работает почтовое отделение в ретро-стиле, музейно-выставочная зона, посвященная истории почтовой связи, площадка для филателистов.
Сегодня директор Почты России заявил о том, что компания готова взять на себя обязательство по восстановлению еще одного важного для жителей Самары исторического памятника. Губернатор вместе с руководителем компании и депутатом Госдумы сегодня же осмотрели помещения особняка и оценили объем предстоящих работ.
После реставрации здесь может появиться многофункциональный почтовый центр. "Объект нам очень интересен, мы будем им заниматься. Поддержим инициативу людей, которые вкладывали силы, чтобы привлечь внимание к этому объекту, инициативу губернатора и депутата Госдумы, — рассказал о планах Максим Акимов. — Надеюсь, что руководство, Совет директоров компании нас в этом поддержит, и мы изыщем ресурсы для того, чтобы сделать эту работу".
"Мы не только восстановим рушащийся на глазах памятник, одно из самых красивых зданий города, но и наполним его новым смыслом и содержанием. Появится новая, современная, технологичная почта", — отметил депутат Госдумы и поблагодарил Максима Акимова за внимание и поддержку инициативы.
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что все совместно намеченные планы будут успешно реализованы. "Мы будем укреплять наше сотрудничество. Очень надеюсь, что все намеченные сегодня в рамках этого визита планы успешно будут реализованы, и Почта России будет важным партнером нашего региона на долгие годы. Со своей стороны, обещаю все для этого сделать", — резюмировал губернатор.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно