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Олимпийские Спорт

"Лада" технически одержала победу над ГК "Мэгура" из Румынии

ТОЛЬЯТТТИ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За неявку в Тольятти на матч четвертого тура групповой фазы EHF European League клубу "Мэгура" из Румынии засчитано техническое поражение.

Эта игра должна была состояться 6 февраля, однако румынская команда, находясь в пути в гости к "Ладе", оповестила ЕГФ о том, что приняла решение вернуться домой после получения результатов ПЦР-тестов на наличие SARS-CoV-2. У нескольких игроков они оказались положительными, и "Мэгура", не доехав до аэропорта, взяла обратный курс, чтобы посадить инфицированных на карантин.

Европейская гандбольная федерация после получения уведомления об этих действиях предложила клубам новую дату проведения матча — 16 февраля. Однако обе стороны обратили внимание ЕГФ на невозможность сыграть между собой в указанный день из-за игр национальных чемпионатов: "Мэгуре" тем же вечером предстоит принять дома "Штиинцу" из Бухареста, а "Лада" 17 февраля встретится в Москве с ЦСКА.

Клубы к соглашению о новой дате проведения встречи не пришли, и в Вене сегодня вечером постановили игру отменить и по принципу причинно-следственной связи присудить техническое поражение (0:10) "Мэгуре", по чьей вине не состоялся этот матч в первоначально установленный срок. Таким образом, "Лада" набрала свои первые два очка и завтра в Дании в матче предпоследнего тура групповой фазы евролиги встретится с "Хернинг-Икастом", еще имея шансы занять второе место в квартете "С" и пробиться в четвертьфинал.

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