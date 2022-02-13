Гандбольная "Лада" проиграла "Хернинг-Икасту"

В своем пятом матче групповой фазы EHF European League в датском Икасте "Лада" проиграла "Хернинг-Икасту" — 27:34 (17:16).

Открыв счет уже привычным образом (перехват и быстрый отрыв Ольги Фоминой), тольяттинки почти до середины тайма вполне уверенно держали ситуацию под своим неусыпным контролем. Неоднократно отрывались на пару мячей, но, в основном, сохраняли минимальное лидерство, либо "единорогам" ненадолго удавалось их настичь. Однако при счете 10:10 последовал сбой.

Финские арбитры трижды усматривали повод для назначения в гостевые ворота пенальти. И если первый "семерик" будущий топ-снайпер матча и лучший игрок в составе "ХИХ" Эмма Фриис не реализовала, то два других легли в ворота "Лады" благополучно, и скандинавская дружина оказалась на пару мячей впереди. Нашим на этом отрезке пришлось очень несладко. Неоднократно на пути датчанок вставала на последнем рубеже Дарья Деревень. А заключительная четырехминутка перед перерывом была опять окрашена в гостевые тона. Голевой "дуплет" Валентины Рахмаевой сделал счет ничейным (14:14). Пара результативных "выстрелов" с линии Алены Амельченко дала возможность паритет отстоять. А бросок Вероники Никитиной за полтора десятка секунд до сирены увел россиянок в раздевалку с разницей "плюс один" на табло. Сразу после возобновления матча та же Амельченко сделала "плюс два"…

Вторая половина встречи большинству лидеров атак волжанок не удалась, потому-то и игра дала обратный ход. Валерия Кирдяшева в первом тайме шесть раз поразила цель, а после этого — всего однажды, да и то — с пенальти. Еще один ее семиметровый не был забит за 11 минут до конца. Так и осталась весь вечер на голодном голевом пайке напористая Ольга Щербак. Та же Никитина после перерыва тоже не отличилась ни разу… Уже на 33-й минуте "Хернинг-Икаст" вырвался в лидеры — 19:18. А после того как другая Никитина (Ирина) счет сравняла, на "Ладу" хлынул поток удалений. Точнее — три кряду, которые, к тому же, частично наложились друг на друга. За это время наши пропустили в меньшинстве не так уж и много (три мяча, причем один даже забили).

До 54-й минуты тольяттинки бились на равных. Счет на этой отметке был еще шаткий — 28:26. Но в оставшиеся шесть с половиной минут свежие "единороги" не без помощи удачных замен просто перебегали "наевшихся" волжанок, вчистую выиграв финишный отрезок (6:1). Самое интересное, что даже эта неудача не перечеркнула напрочь шансы "Лады" все-таки вынырнуть из группы в плей-офф. Спасибо за это "Сторхамару", который дома победил румынскую "Мэгуру" спустя пару часов. Жаль, что чересчур разгромно. Теперь необходимо, чтобы в следующую субботу "Хернинг-Икаст", которому ничего уже в принципе не нужно, захотел взять два очка в Румынии и добился этой цели. В таком случае тольяттинки отвоюют второе место, если днем позже на своей площадке победят "Сторхамар" с разницей в восемь мячей. Теоретические шансы, пусть и очень хрупкие, но еще есть.