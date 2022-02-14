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Спорт

В Тольятти на чемпионате мира по спидвею победил Никита Богданов

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 февраля СТК им. Анатолия Степанова принимал финал № 2 личного чемпионата мира по мотогонкам на льду образца 2022 года.

Воскресная гонка оказалась драматичной. Сначала из соревнования после осмотра медиков выбыл спортсмен из Австрии Франки Цорн. Врачи констатировали у гонщика травму ноги, которая не позволила ему продолжить участие в заездах. Затем, в заезде № 14, в результате противостояния с Дмитрием Хомицевичем карета скорой помощи потребовалась уже юниору СК "Мега-Лада" Ивану Хужину. После опасного падения гонщик был госпитализирован. В настоящее время его состояние стабильно, угрозы жизни нет. Спортсмену оказывается вся необходимая помощь.

Что касается результатов встречи, то в воскресенье в финале дня за места на наградном подиуме боролись только наши соотечественники, которые набрали к концу 20-го заезда наибольшее количество очков: Игорь Кононов из Тольятти, Никита Богданов из Уфы, а также Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков из Каменска-Уральского. Первым к финишу финальной схватки, как и в субботу, пришел Никита Богданов. Вторым стал Дмитрий Колтаков. А на третью ступень пьедестала поднялся предоставитель СК "Мега-Лада" Игорь Кононов, который буквально на последних метрах дистанции опередил Дмитрия Хомицевича.

Таким образом, после двух дней соревнований единоличным лидером чемпионата мира является действующий чемпион нашей страны Никита Богданов (40 очков). Второе место в турнирной таблице занимает Игорь Кононов (34 очка). Третье место делят Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич (30 очков). Замыкает первую пятёрку гонщик из Германии Ханс Вебер (25 очков). Заключительные этапы чемпионата мира пройдут в апреле в г. Херенвен (Нидерланды).

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