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Здравоохранение Общество

В новой лаборатории проводится 7000 ПЦР-исследований в сутки

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская централизованная клинико-диагностическая лаборатория (ЦКДЛ) стала ответом на вызов пандемии. Ведь точный результат любого медицинского анализа - это базис для принятия верного решения в лечении пациента, а значит, и его скорейшего выздоровления.

Фото: предоставлено Самарской ЦКДЛ

Работа Самарской ЦКДЛ выстроена таким образом, чтобы достичь самых высокоточных результатов исследований. Для этого здесь строго соблюдаются все стандарты, проходит постоянное обучение сотрудников, осваиваются и внедряются самые последние технологии.

Сегодня мощность лаборатории позволяет проводить несколько тысяч исследований в сутки. Одних только ПЦР-исследований ежедневно проводится до 7000. Планируемая максимальная мощность - до 15 тысяч исследований в сутки. Это становится особенно актуальным, когда все медицинское сообщество нашей страны готовится к очередной волне коронавируса в России.

"ПЦР-отдел нашей лаборатории полностью автоматизирован, что позволяет исключить риск ошибок и проводить исследования в кротчайшие сроки", - говорит заведующая лабораторией Евгения Наам.

Но исследования на коронавирус - не единственная специализация Самарской ЦКДЛ. Здесь проводят биохимические, гематологические, иммунохимические исследования, а также исследования системы гемостаза и гормонального уровня.

Самарская централизованная клинико-диагностическая лаборатория расположена в Новокуйбышевске. Площадь всех помещений отдельно стоящего двухэтажного здания лаборатории составляет 937,7 кв. метра. Работа ЦКДЛ организована в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами. Здание оснащено современной системой вентиляции воздуха. Особенностью лаборатории является шлюзовая система в передаче биологического материала, что исключает необходимость дополнительных перемещений сотрудников по лаборатории, а значит, и риск распространения патогенных микроорганизмов.

В ЦКДЛ разработана четкая система логистики. Пробирки из разных лечебных учреждений поступают в лабораторию в специальных, строго регламентированных условиях в термоконтейнерах. Автоматизация процессов исключает человеческий фактор, что является гарантом точного и безошибочного результата.

Скорость получения результатов впечатляет: в 90% случаев пациент узнает результат исследования уже в день сдачи анализа. Исключения составляют сложные генетические исследования. Их готовность - 2-4 дня в зависимости от вида анализа.

Отметим, что Самарская ЦКДЛ входит в группу компаний "Лайт", которая занимается лабораторной диагностикой с 2004 года. Все эти годы целью компании было постоянное совершенствование работы, подбор лучших кадров, модернизирование и внедрение новых регламентов лабораторной диагностики.

Контакты:

Адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Мичурина, 27, стр. 2

Телефоны: 8(846)250-15-01; 8(846)250-35-03

Email: info@ckdl.ru; info@center-light.ru

Лицензия ЛО-63-01-005844 от 01.10.21г.

 

 

 

 

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