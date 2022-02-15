Новый "Урок цифры" от "Яндекса" покажет школьникам, как технологии распознают и рекомендуют слушателям музыку

В понедельник, 14 февраля, стартовал проект от "Яндекса" "Цифровое искусство: музыка и IT". С 14 февраля по 6 марта "Яндекс" будет проводить занятия в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры". Новый урок, подготовленный экспертами компании, объяснит, как с помощью технологий можно узнать больше о музыке и как ее создавать с помощью искусственного интеллекта. Образовательные учреждения Самарской области приглашают присоединиться к проекту.

Организаторы "Урока цифры" — АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

"На пересечении IT и других дисциплин, иногда неожиданных, происходит много интересного — новые технологии становятся привычными и меняют повседневный образ жизни. Это же касается и музыки: например, рекомендации "Яндекс.Музыки" умеют подбирать треки под ситуацию, в которой находится слушатель, и под его настроение. Алгоритмы сервиса учитывают более тысячи факторов, чтобы идеально подбирать как любимую, так и незнакомую для пользователя музыку, — комментирует Елена Бунина, генеральный директор "Яндекса" в России. — В новом "Уроке цифры" мы расскажем, что происходит сейчас на стыке музыки и IT: какие технологии нужны для распознавания и оцифровки, какую музыку может создавать искусственный интеллект вместе с человеком. Мы надеемся, что материалы урока позволят узнать больше об устройстве привычных вещей. Возможно, кто-то увидит интересную для себя нишу, в которой захочет развиваться".

"По мере развития искусственного интеллекта растет и его потенциал в креативных областях, одной из которых является музыкальная индустрия. Искусственный интеллект, сегодня может создавать мелодию, ритм и тембры для самых разных инструментов, а также стили и голоса певцов, которые будут звучать вместе с музыкой. Более того, технология на данный момент позволяет осуществлять рекомендации определенных треков под разные ситуации и настроения. С этим механизмом ребята могут ознакомиться на новом уроке", — отметила Татьяна Трубникова, директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России.

Урок состоит из видео, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Материалы адаптированы для школьников от 1 до 11 классов — задания отличаются по объему и уровню сложности. В начале урока участникам расскажут, что такое звук и какие у него есть важные характеристики. Ученики научатся оцифровывать музыку, узнают, как работают алгоритмы рекомендаций в музыкальных сервисах, а еще попробуют с помощью технологий написать музыку самостоятельно.



"Урок цифры" проводится в России с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как школам, так и родителям с детьми для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

"Урок цифры" — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Партнерами "Урока цифры" в 2021/22 учебном году выступают "Лаборатория Касперского", благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", компании Яндекс, "1С", VK, "Росатом". Технологические партнеры — международная школа программирования "Алгоритмика". В прошлом учебном году "Урок цифры" охватил больше половины российских школьников. За 3,5 года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 45 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ более чем из ста стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.