Четыре гандболистки "Лады" вызваны в сборную

Четыре гандболистки "Лады" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак) получили вызов в национальную сборную России для подготовки к двум матчам квалификационного турнира чемпионата Европы с командой Польши, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Все четверо с разным успехом выступали за главную команду страны на декабрьском чемпионате мира в Испании. Ближайший поединок с польками в рамках отбора к Евро-2022 россиянки проведут на выезде в Кошалине 3 марта (начало в 20:00 мск). Ответная домашняя встреча состоится в Астрахани 6 марта (15:00 мск). В общей сложности тренерский штаб национальной команды во главе с Людмилой Бодниевой ждет в подмосковном Новогорске на учебно-тренировочном сборе, который стартует 24 февраля, 22 гандболистки.