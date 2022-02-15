В Самарской области подписаны заявки на строительство новых школ в рамках ГЧП

Дмитрий Азаров подписал заявки на строительство еще шести новых школ в Самарской области в рамках государственно-частного партнерства - их уже направили в Минпросвещения РФ. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.
Губернатор рассказал, как развивается система образования в Самарской области. Всего в планах - построить 11 школ, в том числе 10 в рамках государственно-частного партнерства (четыре заявки уже одобрены, по шести предстоит защита проектов), и одна школа будет построена целиком на средства федерального и областного бюджетов - строительство ее начнется в Сызрани в 2023 году.
В губернии уже построено шесть новых школ, еще две возвращены в систему образования после длительного простоя - в Новокуйбышевске и селе Приволжье. В этом году еще две новые школы откроют свои двери для учеников - в Тольятти (на 1600 мест) и в Самаре (на 850 мест).
1 февраля правительство региона утвердило перечень из 27 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Согласно распоряжению, всего в сфере образования планируется построить семь школ в Самаре, две в Тольятти и один международный образовательный кампус.
Дмитрий Азаров рассказал, как продвигается реновация системы дошкольного образования. Начали работать 47 детских садов, из них 31 сад построен с нуля и девять садов были возвращены - для этого из некоторых зданий пришлось выселить чиновников. Еще семь помещений область выкупила, в них открыли детские сады.
В этом году в губернии строят три новых детских сада, еще два здания вернут в систему образования, проведя масштабную реконструкцию. Начнется строительство нового детсада на 240 мест в Самаре.
"Будьте уверены, работу по данному направлению настойчиво продолжу и в дальнейшем", - подытожил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно