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Губернатор Власть и политика

В Самарской области подписаны заявки на строительство новых школ в рамках ГЧП

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров подписал заявки на строительство еще шести новых школ в Самарской области в рамках государственно-частного партнерства - их уже направили в Минпросвещения РФ. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

Губернатор рассказал, как развивается система образования в Самарской области. Всего в планах - построить 11 школ, в том числе 10 в рамках государственно-частного партнерства (четыре заявки уже одобрены, по шести предстоит защита проектов), и одна школа будет построена целиком на средства федерального и областного бюджетов - строительство ее начнется в Сызрани в 2023 году.

В губернии уже построено шесть новых школ, еще две возвращены в систему образования после длительного простоя - в Новокуйбышевске и селе Приволжье. В этом году еще две новые школы откроют свои двери для учеников - в Тольятти (на 1600 мест) и в Самаре (на 850 мест).

1 февраля правительство региона утвердило перечень из 27 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Согласно распоряжению, всего в сфере образования планируется построить семь школ в Самаре, две в Тольятти и один международный образовательный кампус.

Дмитрий Азаров рассказал, как продвигается реновация системы дошкольного образования. Начали работать 47 детских садов, из них 31 сад построен с нуля и девять садов были возвращены - для этого из некоторых зданий пришлось выселить чиновников. Еще семь помещений область выкупила, в них открыли детские сады.

В этом году в губернии строят три новых детских сада, еще два здания вернут в систему образования, проведя масштабную реконструкцию. Начнется строительство нового детсада на 240 мест в Самаре.

"Будьте уверены, работу по данному направлению настойчиво продолжу и в дальнейшем", - подытожил Дмитрий Азаров.

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Последние комментарии

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Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

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