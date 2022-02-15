Дмитрий Азаров потребовал у главы Самары ответов на вопросы по общественному транспорту

В Самаре вновь заговорили о проблемах общественного транспорта, местные жители постоянно жалуются на большие интервалы движения автобусов и трамваев. Эта тема после качества снегоуборки сейчас самая актуальная. Во вторник, 15 февраля, на совещании по вопросам безопасности на транспорте Дмитрий Азаров задал вопросы главе Самары Елене Лапушкиной по поводу выхода из этой ситуации.

"Елена Владимировна, муниципалитет какие-то экстренные меры принимает, чтоб ситуацию улучшить? — спросил губернатор. — У вас вопросы по транспортному обслуживанию населения — одни из главных сейчас. А самый главный — борьба с последствиями снегопада, которая пока не вызывает, прямо скажем, положительных эмоций у жителей столицы региона".

Елена Лапушкина причиной проблем назвала нехватку водителей для работы на ОТ и лишь посетовала на низкую зарплату, из-за которой "к нам сотрудники не идут работать".

Дмитрий Азаров возмутился — техника в городе есть, автопарк регулярно обновляется, поданы новые заявки на федеральную поддержку.

"Мы запланировали в этом и в последующие годы обновление техники, на федеральном уровне этот вопрос обсуждаем, чтобы привлечь средства. А что толку-то, если у вас водителей не будет? Вы этот-то вопрос хотя бы решите уже, а мы поможем, естественно, и с обновлением транспортного парка, — обратился глава региона. — Какие дополнительные средства выделяете на поддержку ТТУ?". Четкого ответа не последовало.

Напомним, недавняя критическая оценка губернатора привела к снятию с должности директора МП "Благоустройство" в областной столице. Были и последствия за срыв работы в сфере ЖКХ с увольнением глав муниципалитетов и руководителей компаний.