В среду, 16 февраля, губернатор Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии "Инженерия будущего". Церемония состоялась в рамках подведения итогов Международной недели науки "Сила инженерии", которая проводилась научно-образовательным центром мирового уровня "Инженерия будущего" (НОЦ).

Масштабное мероприятие объединило всех участников НОЦ из разных регионов, научные сообщества, образовательные центры, экспертов, молодых ученых, вузы и промышленные предприятия.

Напомним, в мае 2019 г. в рамках поручения президента России Владимира Путина и благодаря инициативе Дмитрия Азарова был создан НОЦ "Инженерия будущего". Его цель — достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям деятельности центра. НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны: его участниками стали Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Республики Мордовия и Чувашия. Центр быстро стал местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий страны. Индустриальными партнерами НОЦ выступили ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД". В декабре 2020 года НОЦ "Инженерия будущего", ставший одним из 15-ти НОЦ созданных в России, победил в федеральном конкурсе и вошел в пятерку центров, получивших статус мирового уровня. За 2,5 года НОЦ стал динамично развивающимся межрегиональным объединением, чья деятельность и потенциал неоднократно отмечались на федеральном уровне. В декабре 2021 г. Дмитрий Азаров в рамках заседания Госсовета и Совета по науке и образованию успешно презентовал опыт работы НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Президенту страны.

С 7 по 16 февраля НОЦ проводил Международную неделю науки "Сила инженерии", посвященную Дню российской науки. Марафон мероприятий объединил всех участников НОЦ из разных регионов. Проходили круглые столы, семинары, нетворкинги, мастер-классы, интерактивные выставки достижений молодых ученых, программы научных коммуникаций с привлечением зарубежных экспертов. Были актуализированы программы комитетов НОЦ, презентованы лучшие проекты, прошла форсайт — сессия по стратегическим и перспективным направлениям развития инновационных проектов с участием международных экспертов. Одним из значимых событий стало открытие на самарском предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) центра по рационализации "Точка кипения Hi-Tech". Это пространство для продуктивной работы людей, способных генерировать улучшения, увеличивать эффективность бизнеса и наращивать производительность труда.

В заключительный день Международной недели науки "Сила инженерии", 16 февраля, состоялось подведение итогов работы НОЦ в 2021 г., презентация лучших проектов, выставка научных достижений молодых ученых, ставших победителями всероссийских и международных конкурсов, а также торжественная церемония награждения первой премии "Инженерия будущего". Она учреждена в целях поощрения участников НОЦ, которые внесли значительный вклад в становление и развитие центра, формирование образовательного, научного и кадрового потенциалов, а также для поощрения и мотивации молодых ученых и талантливой молодежи.

Награждение лауреатов проводилось одновременно в различных регионах в режиме ВКС с участием ведущих вузов, крупных промышленных предприятий — партнеров НОЦ, а также глав субъектов. Губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Дмитрий Азаров, открывая церемонию награждения, отметил высокие результаты работы НОЦ за неполные 3 года.

"Команда НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" уже заявила о себе как команда — победитель. Нам совместными усилиями в кратчайшие сроки удалось добиться победы в федеральном конкурсе и получить высокий статус центра мирового уровня, а также показать лучшие результаты работы среди всех НОЦ страны по итогам 2020 года. Уверен, что по итогам 2021 года у нас тоже заявка на успех и лидерские позиции. Хочу всех поблагодарить за по-настоящему командую работу, поблагодарить губернаторов, с которыми мы вместе создали НОЦ, достигающий новых и новых вершин. Я вдохновлен той работой, которая организована НОЦ, и теми результатами, которые нам удается добиваться в кратчайшие сроки", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области подчеркнул, что деятельность НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" направлена на решение конкретных практических задач, способствующих развитию регионов и всей страны. "Это научные разработки и внедрение самых инновационных проектов и идей, связь науки и производства, подготовка кадров, содействие инновационной трансформации регионов. Без инноваций, без трансформации, исходя из новых научных решений, невозможно двигаться вперед опережающими темпами. Все это вносит значительный вклад в развитие нашей страны. Надеюсь, что та дружная команда НОЦ, которая представляет 6 регионов и всех наших коллег, позволит достигать этой задачи", — сказал Дмитрий Азаров.

Главы субъектов — участников НОЦ поблагодарили Дмитрия Азарова за приглашение стать частью этого масштабного проекта, который приносит пользу как для развития регионов, так и всей страны.

"Мы с огромным энтузиазмом включились в деятельность НОЦ и видим большие перспективы сотрудничества. Уже за короткое время нам удалось многое. Нас это вдохновляет и побуждает на новые поиски прорывных решений инновационного характера. Уверен, нас ждут новые открытия и большая, содержательная работа", — сказал глава Республики Чувашия Олег Николаев.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что НОЦ позволяет объединить усилия образования, науки и бизнеса: "Это дает соответствующий эффект. Мы очень удовлетворены тем, как проект развивается. НОЦ дает дорогу в жизнь молодым людям, которые стремятся реализовать себя в науке".

"Наш совместный проект НОЦ уже точно "полетел". У нас впереди много инициатив, которые мы будем реализовывать вместе", — уверен глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Председатель Правительства Ульяновской области Владимир Разумков также обозначил важность задач, которые решает НОЦ: "Это инновационная площадка по созданию перспективных проектов и технологических продуктов, которые отвечают потребностям экономики. Сотрудничество с НОЦ — это шанс воплотить в жизнь серьезные проекты, прийти к интеграции науки и бизнеса, вывести исследования и разработки на мировой уровень, создать актуальные программы подготовки кадров".

Лилия Кирьянова, проректор по развитию инфраструктуры научно-технологического университета "Сириус", созданного по поручению Президента РФ, обозначила вклад НОЦ в поддержку талантливой молодежи.

"НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" — это для нас предмет отдельный гордости, пример того, как можно сочетать поддержку юных талантов и поддержку технологий, полного цикла образования, науки и технологий", — сказала Лилия Кирьянова, пригласив ребят из Самарской области и других регионов — участников НОЦ к использованию ресурсов образовательного центра "Сириус".

НОЦ объединяет не только потенциал российской науки, но и активно продвигает международное сотрудничество с 5 странами. Первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик отметил важность взаимодействия НОЦ с точки зрения выстраивания российско — белорусских отношений. "С момента создания НОЦ мы сотрудничаем для объединения усилий по различным направлениям. В рамках отношений двух государств мы имеем с НОЦ инструменты для хорошей кооперации. Уверен, что совместными усилиями мы найдем эффективные решения актуальных вопросов реального сектора экономики", — сказал Сергей Чижик.

Исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко оценил высокую эффективность сотрудничества с НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". "Сейчас можно твердо сказать, что идея НОЦ состоялась. Он позволяет нам работать с различными вузами и различными регионами, получать результат. Ряд разработок НОЦ имеют для нас важное значение. Мы ждем ребят, молодых специалистов на наших предприятиях. Хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича Азарова за то, что он был инициатором того, что Ростех стал индустриальным партнером НОЦ. Отмечу и генерального директора управляющей компании НОЦ Ольгу Александровну Михееву, которая стала мотором нашей коллаборации", — сказал Олег Евтушенко.

В рамках церемонии награждения премии "Инженерия будущего" были отмечены лауреаты по 39 номинациям — это представители научного сообщества, эксперты, молодые ученые, участники вузовских и школьных лабораторий, авторы научных работ и проектов, студенческие клубы, руководители научных организаций — все те, кто внес наибольший вклад в развитие НОЦ и добился успехов в научно — образовательной сфере. Самарских лауреатов (их более 35) наградил губернатор Дмитрий Азаров. Так в номинации "Через тернии к звездам" победителями стали ребята из студенческого конструкторского бюро RocketLAV (Самарский университет им. С. П. Королева, руководитель — Антон Полтораднев), в номинация "Агро Революция" награду получил старший преподаватель кафедры "Теоретическая и общая электротехника" Самарского государственного технического университета Алексей Табачинский, а в номинации "Мероприятие года" отметили Светлану Татаринову, программного директора "Точки кипения" Самарского университета.

Специальные призы за активную включенность в научно-технологическую повестку получили индустриальные — партнеры НОЦ: АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (Роскосмос), АО "АВТОВАЗ", ПАО "ОДК — Кузнецов" (Ростех).

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать все начинания, направленные на развитие высокого научного и промышленного потенциала региона", — сказал генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов. "Хочу поблагодарить "Прогресс" и Госкорпорацию "Роскосмос" в целом за то, что активно включились в нашу совместную работу, которая вдохновляет всех участников НОЦ и крупнейшие трудовые коллективы регионов. Это по-настоящему здорово", — отметил Дмитрий Азаров.

Павел Чупин, генеральный конструктор ПАО "ОДК — Кузнецов", получив награду, подчеркнул: "Симбиоз науки и промышленности, который дает НОЦ, — это тот сплав, который позволяет двигать промышленность и регион вперед". Глава Самарской области обозначил значимость предприятия для региона: "ОДК — Кузнецов" — флагман двигателестроения и флагман среди производственных предприятий Самарской области. У нас выстраивается тесная работа во многом благодаря руководству. Искренне благодарен "ОДК — Кузнецов" и всему Ростеху за включенность, за готовность новые идеи воспринимать и видеть синергию взаимодействия с НОЦ".

Вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко поздравил НОЦ с высокими результатами работы: "У НОЦ замечательное развитие, движение вперед. "АВТОВАЗ" также уверенно развивается. При поддержке всех органов власти у АвтоВАЗа большое будущее, как и у НОЦ". Дмитрий Азаров отметил, что сотрудничество региона с АвтоВАЗом развивается по многим направлениям. "И мы видим перспективы. Надеемся, что флагман автомобилестроения будет получать новейшие разработки и идеи, которые сможет претворять в жизнь на самарской земле", — выразил уверенность губернатор.

Генеральный директор АНО "Институт регионального развития" (управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего") Ольга Михеева, говоря о планах работы НОЦ, отметила, что залог дальнейшей деятельности центра — вовлеченность и поддержка всех глав субъектов. "Хотим поблагодарить глав регионов, которые нас поддерживают. У нас бы ничего не получилось без поддержки коллег из регионов, органов власти и ректоров. Самая большая благодарность, и думаю, меня поддержит вся наша большая семья НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", — Дмитрию Игоревичу Азарову. Мы знаем, какую ответственность на нас налагают лидерские показатели. Впереди большая работа", — сказала Ольга Михеева.

Дмитрий Азаров, подводя итоги мероприятия, также отметил слаженную работу всех регионов — участников НОЦ. "Хочу поблагодарить наших уважаемых коллег, партнеров, глав регионов, которые включились в работу НОЦ. Каждый вносит свой вклад в развитие нашего НОЦ. Самое главное, что сегодня есть в НОЦ — человеческие отношения. Без коммуникации невозможно создать экосистему центра. НОЦ — это навсегда. Это совершенно точно. В нем есть удивительные люди, которые дарят свои идеи, берут на вооружение идеи своих коллег из разных регионов страны. От этого выигрывают все — мы обогащаем другу друга знаниями и возможностями, открываем новые возможности, получая поддержку на высоком федеральном уровне. Впереди у нас новые высоты и новые вершины", — сказал губернатор Самарской области.