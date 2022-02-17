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Артиллеристы ЦВО проведут в Самаре салют в честь Дня защитника Отечества

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа проведут в центре Самары салют в честь Дня защитника Отечества.

Праздничное представление состоится на набережной реки Волга вечером 23 февраля. Из салютных пусковых установок 2А85 в небо выпустят более 750 фейерверочных изделий. Звуковое сопровождение будут обеспечивать 122-мм буксируемые гаубицы Д-30.

Тренировка салютных расчетов пройдет 18 февраля на Рощинском полигоне. Артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков фейерверков из салютных установок.

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