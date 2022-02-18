Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА - 23:41

В своем 16-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Москве "Лада" проиграла ЦСКА — 23:41 (10:19).
Лидеры чемпионата как по нотам разыгрывали фирменные комбинации и в плане коллективного взаимодействия превосходили наших самым очевидным образом с первых же минут. Волжанки слишком увлекались индивидуальными обыгрышами и дальними бросками, чаще всего поспешными и неэффективными. Совсем не питались передачами отсеченные от атак плотной столичной обороной крайние игроки гостей. Да еще и реализация пенальти сразу начала у нас хромать. Оба своих первых "семерика" во взятия ворот тольяттинки преобразовать не смогли.
Тем не менее, даже при этом к 12-й минуте наши уступали некритично (счет был — 5:3). Но после "дуплета" капитана ЦСКА Дарьи Дмитриевой наставница "Лады" Екатерина Маренникова осознала, что бодрящий тайм-аут стал ее надломленным подшефным необходим. Не помогло. Дмитриева вскоре после совещания команд легко вонзила в гостевую сетку третий мяч подряд (8:3). Окрыленные москвички раскуражились на всю катушку. А их оппонентки еще больше сникли. Дальняя артиллерия волжанок серийно "прорезалась" в виде голов Валерии Кирдяшевой и ее тезки Ганичевой лишь при счете 14:5.
К перерыву гости накопили всего-то четыре голкиперских сэйва, а с обоих флангов так и не забили ничего. Во втором же тайме угловые гандболистки "Лады" вышли из тени. Наталья Решетникова первой отличилась после возобновления матча. Ольга Фомина на 39-й минуте, реализовав семиметровый, открыла наконец-то счет своим голам. А в оставшееся время более привычно уложила еще три мяча с игры, Валентина Рахмаева — два. Но других проблесков унылой для волжанок картины события не принесли.
Неожиданно для всех ЦСКА победил без традиционной для этой дуэли остросюжетной борьбы.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!