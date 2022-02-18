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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА - 23:41

МОСКВА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем 16-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Москве "Лада" проиграла ЦСКА — 23:41 (10:19).

Лидеры чемпионата как по нотам разыгрывали фирменные комбинации и в плане коллективного взаимодействия превосходили наших самым очевидным образом с первых же минут. Волжанки слишком увлекались индивидуальными обыгрышами и дальними бросками, чаще всего поспешными и неэффективными. Совсем не питались передачами отсеченные от атак плотной столичной обороной крайние игроки гостей. Да еще и реализация пенальти сразу начала у нас хромать. Оба своих первых "семерика" во взятия ворот тольяттинки преобразовать не смогли.

Тем не менее, даже при этом к 12-й минуте наши уступали некритично (счет был — 5:3). Но после "дуплета" капитана ЦСКА Дарьи Дмитриевой наставница "Лады" Екатерина Маренникова осознала, что бодрящий тайм-аут стал ее надломленным подшефным необходим. Не помогло. Дмитриева вскоре после совещания команд легко вонзила в гостевую сетку третий мяч подряд (8:3). Окрыленные москвички раскуражились на всю катушку. А их оппонентки еще больше сникли. Дальняя артиллерия волжанок серийно "прорезалась" в виде голов Валерии Кирдяшевой и ее тезки Ганичевой лишь при счете 14:5.

К перерыву гости накопили всего-то четыре голкиперских сэйва, а с обоих флангов так и не забили ничего. Во втором же тайме угловые гандболистки "Лады" вышли из тени. Наталья Решетникова первой отличилась после возобновления матча. Ольга Фомина на 39-й минуте, реализовав семиметровый, открыла наконец-то счет своим голам. А в оставшееся время более привычно уложила еще три мяча с игры, Валентина Рахмаева — два. Но других проблесков унылой для волжанок картины события не принесли.

Неожиданно для всех ЦСКА победил без традиционной для этой дуэли остросюжетной борьбы.

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