В СГИК откроется Центр современной музыки и звукового дизайна

Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов на площадке института культуры начнет свою работу в сентябре этого года. Для реализации проекта Министерство культуры РФ выделило 25 млн рублей. Деятельность центра будет направлена на поддержку творческих инициатив студентов и преподавателей творческого вуза Самарского региона, а также всех желающих реализовывать свои проекты в сфере креативных индустрий.

Этот центр станет первым продакшном полного цикла, созданным с нуля на базе самарского вуза, в котором будут представлены ведущие направления по производству аудио- и видеоконтента. Здесь будет вестись профессиональная работа со звуком, запись и выпуск музыкальных продуктов любого уровня сложности (от саундтреков до подкастов), а также разработка аудиовизуальных решений для рекламных кампаний и проектов в области современного искусства. Техническое оснащение центра и площади вуза позволят проводить высококачественные записи в том числе выступлений

оркестров, хоров, вести теле- и радиоэфиры, прямые трансляции.

Сегодня в СГИК перспективными направлениями являются образовательные программы по музыкальному искусству, а также звукорежиссуре. Технические возможности нового центра помогут студентам вывести творческий продукт на качественно новый уровень.

"Главной особенностью станет комплекс специализированных студийных звукозаписывающих помещений с соответствующей акустикой, аналогов которому в Самаре на данный момент не существует, — рассказывает Дмитрий Вдовин, преподаватель кафедры звукорежиссуры СГИК. — Мы ориентируемся на

индустриальный стандарт, то есть то, что будет записано в нашей студии может быть легко обработано в любой другой другой студии мира или, наоборот, если к нам обратится заказчик, к примеру, из Лондона, специалисты смогут разработать звуковую дорожку на базе нашего центра. Еще одним уникальным преимуществом станет возможность записи оркестровых и хоровых коллективов из актового зала института, известного ценителям музыки своей хорошей акустикой. Такое предложение уникально

для нашего региона".

К сотрудничеству будут привлечены не только студенты и педагоги института, но и сторонние эксперты. Одной из важных задач является создание комьюнити и обмен творческой энергией, которая найдет воплощение в реализации конкурентоспособного креативного продукта.

"Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов, который мы сегодня создаем на базе института культуры, станет локацией и для творческого предпринимательства. Иными словами, в творческом вузе открывается уникальное окно возможностей для самарской молодежи, начинающей свою работу в сфере креативных индустрий, и для уже профессионалов. Бесспорно, СГИК становится полноценной ресурсной базой этого направления на территории Самарской области. Технические возможности нашего центра современной музыки, с одной стороны, помогут повысить качество продуктов, создаваемых сегодня в креативной отрасли, а с

другой — активнее включаться в социально-экономическое развитие региона", – объясняет Ольга Наумова, ректор СГИК.