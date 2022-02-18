В СГИК откроется Центр современной музыки и звукового дизайна

Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов на площадке института культуры начнет свою работу в сентябре этого года. Для реализации проекта Министерство культуры РФ выделило 25 млн рублей. Деятельность центра будет направлена на поддержку творческих инициатив студентов и преподавателей творческого вуза Самарского региона, а также всех желающих реализовывать свои проекты в сфере креативных индустрий.
Этот центр станет первым продакшном полного цикла, созданным с нуля на базе самарского вуза, в котором будут представлены ведущие направления по производству аудио- и видеоконтента. Здесь будет вестись профессиональная работа со звуком, запись и выпуск музыкальных продуктов любого уровня сложности (от саундтреков до подкастов), а также разработка аудиовизуальных решений для рекламных кампаний и проектов в области современного искусства. Техническое оснащение центра и площади вуза позволят проводить высококачественные записи в том числе выступлений
оркестров, хоров, вести теле- и радиоэфиры, прямые трансляции.
Сегодня в СГИК перспективными направлениями являются образовательные программы по музыкальному искусству, а также звукорежиссуре. Технические возможности нового центра помогут студентам вывести творческий продукт на качественно новый уровень.
"Главной особенностью станет комплекс специализированных студийных звукозаписывающих помещений с соответствующей акустикой, аналогов которому в Самаре на данный момент не существует, — рассказывает Дмитрий Вдовин, преподаватель кафедры звукорежиссуры СГИК. — Мы ориентируемся на
индустриальный стандарт, то есть то, что будет записано в нашей студии может быть легко обработано в любой другой другой студии мира или, наоборот, если к нам обратится заказчик, к примеру, из Лондона, специалисты смогут разработать звуковую дорожку на базе нашего центра. Еще одним уникальным преимуществом станет возможность записи оркестровых и хоровых коллективов из актового зала института, известного ценителям музыки своей хорошей акустикой. Такое предложение уникально
для нашего региона".
К сотрудничеству будут привлечены не только студенты и педагоги института, но и сторонние эксперты. Одной из важных задач является создание комьюнити и обмен творческой энергией, которая найдет воплощение в реализации конкурентоспособного креативного продукта.
"Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов, который мы сегодня создаем на базе института культуры, станет локацией и для творческого предпринимательства. Иными словами, в творческом вузе открывается уникальное окно возможностей для самарской молодежи, начинающей свою работу в сфере креативных индустрий, и для уже профессионалов. Бесспорно, СГИК становится полноценной ресурсной базой этого направления на территории Самарской области. Технические возможности нашего центра современной музыки, с одной стороны, помогут повысить качество продуктов, создаваемых сегодня в креативной отрасли, а с
другой — активнее включаться в социально-экономическое развитие региона", – объясняет Ольга Наумова, ректор СГИК.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.