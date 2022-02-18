Самарская область будет развивать сотрудничество с Наманганской областью Узбекистана

В пятницу, 18 февраля, губернатор Дмитрий Азаров в режиме ВКС провел переговоры по вопросам развития сотрудничества Самарской области с Республикой Узбекистан. В них приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов и глава Наманганской области Шавкат Абдуразаков. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов.

Республика Узбекистан — один из важнейших торгово-экономических партнеров Самарской области. Республика занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров региона. Успешно реализованы совместные проекты — торгово-распределительные центры RUZ Trader в Ташкенте и "Азия Инвест" в Самаре, которые являются важной точкой опоры для российских и узбекистанских компаний в продвижении продукции широкого отраслевого назначения. Экспорт Самарской области в Узбекистан в 2020 году вырос на 25,8%, а объем внешнеторгового оборота на 19,7%. Согласно предварительным данным за 2021 год, Самарская область лидирует по общему объему товарооборота с Республикой Узбекистан среди регионов ПФО и прочно сохраняет первое место по экспорту.

"Очень важно, что ни пандемия, ни прочие обстоятельства не повлияли на развитие наших отношений, они только крепнут из года в год. Мы активно участвуем в совместных мероприятиях, которые позволяют укреплять деловые контакты и создавать конкурентные преимущества для субъектов внешнеэкономической деятельности наших территорий. Уверен, что потенциал для расширения торгово-экономического взаимодействия еще далеко не исчерпан", — считает губернатор Самарской области.

"Самарская область имеет огромный потенциал по различным направлениям. У нас имеется возможность наращивать взаимные поставки продукции. Наши экономики взаимодополняемы. Нам есть что друг другу предложить, и есть направления, где мы можем наладить кооперационные связи. Мы хотим налаживать сотрудничество с Самарской областью в сфере образования, здравоохранения, науки и инноваций, в сфере IT и современных технологий", — отметил полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов.

Один из партнеров Самарской области в рамках сотрудничества с Узбекистаном — Наманганская область. В 2018 году в ходе I Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана Самарская и Наманганская области подписали протокол о намерениях. С тех пор между сторонами выстраиваются деловые и бизнес-связи. Наманганская область — один их крупнейших центров текстильной промышленности Узбекистана, место запуска современных производств. Здесь организованы свободные экономические зоны, работают десятки совместных предприятий с участием инвесторов из различных стран.

"Самарская область — партнер Наманганской области в торгово-экономической сфере. Большое значение имеет развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими областями в пищевой и текстильной промышленности. У нас только начало нашего сотрудничества", — сказал хоким (глава) Наманганской области Шавкат Абдуразаков.

Шавкат Абдуразаков выразил заинтересованность в широком сотрудничестве бизнес-сообществ двух регионов, в частности компаний сферы строительства, в развитие экспортных поставок в Наманганскую область товаров промышленного и агропромышленного комплексов, которые производятся самарскими предприятиями, совместных проектов в торгово-логистической сфере, туризма. Одно из предложений главы Наманганской области — организация в Самарской области торговых домов и сельскохозяйственных ярмарок.

"В весенний период запас овощей и фруктов заканчивается, традиционно происходит сезонное повышение цен на эти продукты. Если мы сможем провести масштабную ярмарку, то это было бы очень важно для нас. Это может повлиять на ценовые параметры овощной, плодово-ягодной продукции в Самарской области, помогло бы стабилизировать цены в этот момент. Давайте вместе продумаем", — поддержал идею Дмитрий Азаров.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов также обозначил перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения и образования.

"Самарская область — регион с высоким уровнем научного, образовательного, инновационного и производственно-технического потенциала. Почти три года назад мы создали научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который объединил уже 6 регионов и получил статус НОЦ мирового уровня. В нем реализуются передовые, высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта, телемедицины, умного агро, космоса и многих других сфер. Мы готовы обсудить возможности сотрудничества", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области подчеркнул важность культурного взаимодействия и укрепления уважительных межнациональных связей двух стран и регионов.

"Для нас очень значима работа, направленная на сближение наших народов, взаимопроникновение культур. У нас учрежден День народов и национальных культур Самарской области. В прошлом году в этот день на территории нашего региона состоялось знаковое событие — торжественное открытие этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов". Узбекское подворье, созданное с национальным колоритом, стало одним из ярких экспозиций парка. У наших народов — общая история, братские связи, богатое культурное наследие. Мы должны совместно работать над его преумножением", — сказал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров пригласил делегацию Наманганской области посетить юбилейную Всероссийскую студенческую весну, которая пройдет в Самаре в мае, молодежный форум ПФО iВолга, а также мероприятия, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.

Губернатор обратил особое внимание на огромный туристический потенциал Самарской области, развитие экологического, медицинского, событийного туризма: "За два года приток туристов в наш регион превысил 60%. У нас есть что посмотреть, в регионе создается инфраструктура гостеприимства".

Планируется, что в ближайшее время начнется подготовка соглашения о сотрудничестве Самарской и Наманганской областей, также ожидается проведение форумов для бизнеса в различных форматах. Кроме того, запланирована экономическая миссия Самарской области в Республику Узбекистан, в ходе которой предполагается посещение Наманганской области.

"Деловое общение в ходе экономической миссии в Наманганскую область позволит придать дополнительный стимул для развития отношений не только в торгово-экономической, но и образовательной, культурной, медицинской, социальной сферах. Здесь мы также открыты к сотрудничеству. Самарская область высоко ценит многолетние дружеские, основанные на взаимной поддержке отношения с Республикой Узбекистан. Доверие, сформированное в течение многих лет, позволило нам выстроить прочные партнерские отношения, и, надеюсь, они будут только развиваться", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.