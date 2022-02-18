Юбилейная Всероссийская студенческая весна пройдет в Самаре с 18 по 24 мая

В пятницу, 18 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Российского Союза молодежи Павел Красноруцкий провели заседание по вопросам организации и проведения в этом году в Самаре юбилейного ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

"Мы планомерно ведем работу по подготовке к важнейшему событию в жизни страны, потому что Российская студенческая весна — самое массовое молодежное событие в России. Конечно, регион чувствует колоссальную ответственность при подготовке юбилейного фестиваля", — подчеркнул Дмитрий Азаров в начале обсуждения.

Самара — родина студенческой весны. Напомним, еще в 1992 году ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение Всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 году инициатива была поддержана союзом молодежи России, правительством Самарской области и администрацией города и в этом же году фестиваль получил свое название — Российская студенческая весна.

На протяжении шести лет Самара была центром студенческого творчества, после чего в Самарскую область Фестиваль возвращался в 2002 и 2014 годах. В 2020 году в День молодежи самарские студенты предложили руководителю региона провести юбилейный фестиваль в Самарской области. Дмитрий Азаров поддержал инициативу и приложил все усилия к тому, чтобы заявка нашей губернии была одобрена на федеральном уровне.

"Уже проделана большая работа для того, чтобы XXX юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" прошел на самом высоком уровне, — отметил Павел Красноруцкий. — Буквально через неделю уже стартуют вузовские этапы, после которых пройдут региональные финалы. Помимо российских студентов на финал фестиваля приедут представители стран постсоветского пространства — всего 150 человек, которые будут соревноваться в отдельном треке — в танцевальном направлении. Также на этот фестиваль мы приглашаем 200 школьников, чтобы продемонстрировать им, как проводится Российская студенческая весна, ведь с этого года мы запускаем Российскую школьную весну. Мы готовимся и к серьезной деловой программе, чтобы обсудить механизмы и формы поддержки студенческого творчества".

Во время фестиваля в рамках деловой программы запланировано проведение заседания комиссии Госсовета по направлению "Культура" по развитию талантов молодежи. Дмитрий Азаров, являясь руководителем комиссии, в состав которого входят главы регионов и творческие люди с мировым именем, предложил провести совместное заседание с активистами студвесны. Инициативу Губернатора участники обсуждения поддержали.

В Самару на финал приедут 3,5 тыс. студентов со всей страны. Также ожидаются визиты еще сотен гостей. "Мы надеемся, что юбилейный фестиваль станет самым массовым, самым грандиозным событием не только этого года, но и за всю историю фестивалей "Российская студенческая весна", — уверен Павел Красноруцкий.

Дмитрий Азаров отметил, что регион "всегда рад гостям". Губернатор поблагодарил руководителя Российского союза молодежи за помощь и содействие в организационных вопросах: "Спасибо, что все вопросы прорабатываются досконально".

"Российская студенческая весна является одной из самых масштабных площадок для студенчества, для творчества и самореализации молодежи", — отметил директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования России Денис Аширов.

"Благодаря фестивалю более 1,5 млн молодых людей занимаются творческой деятельностью по всей России, и у них есть дополнительная возможность для самореализации. И примечательно, что финал фестиваля пройдет на родине студенческой весны. Это положительно скажется на развитии студенчества региона. Росмолодежь готова оказывать всю необходимую поддержку, — подчеркнул советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко. — Уверен, в этом году заявок на участие будет больше".

Дмитрий Азаров добавил, что проведена уже большая подготовительная работа. О предварительных итогах доложил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. Он сообщил, что скорректированы и уже утверждены сроки проведения финала Российской студенческой весны. Фестиваль пройдет с 18 по 24 мая. При этом торжественная церемония открытия состоится на главном спортивном объекте региона — стадионе "Солидарность Самара Арена". Перед началом планируется открыть скульптурную композицию, посвященную студвесне. Уже совсем скоро в регионе пройдет конкурс эскизных работ среди скульпторов с мировыми именами.

Определены и конкурсные площадки — выступления пройдут в самых знаковых и больших концертных залах областной столицы. Предусмотрены и открытые площадки. С творчеством молодежи смогут познакомиться все жители и гости Самарского региона. "Например, на большой сцене на площади Куйбышева ежедневно будут проходить концерты для всех желающих. Вместе с тем, там будут установлены спортивные площадки", — привел пример Сергей Бурцев. Планируется задействовать не только площади и набережную. Представления будут и на улицах Самары, которые станут пешеходными.

Сергей Бурцев также добавил, что сейчас продолжается отбор волонтеров, которые будут обеспечивать работу фестивальных площадок и помогать студентам со всей страны. Желающих оказалось много — свыше 4 тысяч. После отбора добровольцев распределят по направлениям работы и обучат.

"Церемония закрытия фестиваля пройдет в новом Дворце спорта 23 мая, где когда-то и зарождалась студенческая весна", — добавил руководитель департамента молодежи региона.

Павел Красноруцкий выразил благодарность всей региональной команде во главе с губернатором за подготовку к проведению фестиваля. "Сегодня мы уже посмотрели все площадки. И я могу сказать, что они уже сейчас готовы к проведению Российской студенческой весны", — добавил он.

Во время совещания обсудили вопросы благоустройства общественных пространств, ремонта дорог и фасадов зданий, готовность сферы гостеприимства, системы здравоохранения региона. Без внимания не остались и вопросы безопасности.

"Надеюсь, что совместными усилиями мы проведем Российскую студенческую весну так, что министерство науки и высшего образования, Росмолодежь и Российский Союз молодежи будут предлагать все новые мероприятия для проведения в Самарской области. Очень надеюсь, что будет ярко, талантливо, душевно, что мы продемонстрируем всю щедроту волжской души и гостеприимства, но к этому надо готовиться в организационном и творческом плане", — резюмировал Дмитрий Азаров.