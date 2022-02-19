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Губернатор Власть и политика

Самарская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область готова принять людей из ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за проявленной в отношении них агрессии. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Самарская область никогда не оставалась в стороне от беды братского народа, соотечественников. Наш моральный долг — поддержать людей, семьи в этот трудный момент. Обязательно рассмотрим все возможности для оказания помощи и поддержки", — подчеркнул глава региона.

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