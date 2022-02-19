Самарская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Самарская область готова принять людей из ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за проявленной в отношении них агрессии. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Самарская область никогда не оставалась в стороне от беды братского народа, соотечественников. Наш моральный долг — поддержать людей, семьи в этот трудный момент. Обязательно рассмотрим все возможности для оказания помощи и поддержки", — подчеркнул глава региона.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно