Самарская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

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Самарская область готова принять людей из ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за проявленной в отношении них агрессии. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.