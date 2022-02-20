Два человека погибли на пожаре в Кинельском районе

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В воскресенье, 20 февраля, около 0:23, начался пожаре в частном доме на ул. Дачной в пос. Культура Кинельского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.