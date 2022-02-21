Губернатор поблагодарил земляков за желание помочь вынужденным переселенцам с Донбасса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за готовность помочь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Об этом глава региона написал в своем Инстаграме 21 февраля.

"Благодарю каждого жителя Самарской области, кто не остается в стороне и откликается на помощь братскому народу, нашим соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Провел заседание межведомственного штаба по размещению у нас в регионе вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Сегодня отправили гуманитарную помощь, и уже завтра ожидаем приезд людей. Поручил оказать всю необходимую поддержку. Также считаю правильным открыть счет, чтобы каждый мог по мере сил помочь людям. Знаю, что среди вас много неравнодушных к чужой беде. Самарцы никогда не оставляли людей в трудный для них период, уверен, так будет и сейчас. Еще раз благодарю каждого из вас!" - обратился к землякам Дмитрий Азаров.

В комментариях к посту жители нашего региона активно предлагают свою помощь переселенцам. Самарцы готовы передать игрушки, одежду, обувь, нужные в быту предметы. Некоторые даже готовы разместить у себя одного или нескольких человек.

"Если необходима будет помощь в одежде, в канцтоварах, игрушках, то куда можно будет все собрать? Особенно детишкам. Им, наверное, и тетради нужны, и канцтовары", - задала вопрос главе региона жительница Самары Татьяна Владимирова.

Александра Мифтахова предложила привлечь рассылку МЧС: "Поможем, разместите счет, либо МЧС пусть разошлет смс - куда отправлять помощь. Верю, что каждый получивший смс - откликнется".

Для тех, кто не остался равнодушным к беде жителей Донбасса, сегодня создан корреспондентский счет, на который можно перечислить материальную помощь.

Номер для перечисления помощи:

Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека

"ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ"

Сокращенное наименование: СРОО по содействию защите прав человека "Достойная помощь"

Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 150, офис 215

Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 150, офис 215

ИНН: 6319727754

КПП: 631501001

ОГРН: 1106300002115

ОКПО: 64965456

Банк получателя: Поволжский банк ПАО "Сбербанк" г. Самара ИНН 7707083893

КПП 631602006

БИК: 043601607

ОГРН: 1027700132195

Корсчет: 30101810200000000607

расчетный счет (в рублях РФ)

№ 40703810654400001635

О пунктах сбора вещей и иной помощи будет сообщено дополнительно.