Губернатор поблагодарил земляков за желание помочь вынужденным переселенцам с Донбасса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за готовность помочь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Об этом глава региона написал в своем Инстаграме 21 февраля.
"Благодарю каждого жителя Самарской области, кто не остается в стороне и откликается на помощь братскому народу, нашим соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Провел заседание межведомственного штаба по размещению у нас в регионе вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Сегодня отправили гуманитарную помощь, и уже завтра ожидаем приезд людей. Поручил оказать всю необходимую поддержку. Также считаю правильным открыть счет, чтобы каждый мог по мере сил помочь людям. Знаю, что среди вас много неравнодушных к чужой беде. Самарцы никогда не оставляли людей в трудный для них период, уверен, так будет и сейчас. Еще раз благодарю каждого из вас!" - обратился к землякам Дмитрий Азаров.
В комментариях к посту жители нашего региона активно предлагают свою помощь переселенцам. Самарцы готовы передать игрушки, одежду, обувь, нужные в быту предметы. Некоторые даже готовы разместить у себя одного или нескольких человек.
"Если необходима будет помощь в одежде, в канцтоварах, игрушках, то куда можно будет все собрать? Особенно детишкам. Им, наверное, и тетради нужны, и канцтовары", - задала вопрос главе региона жительница Самары Татьяна Владимирова.
Александра Мифтахова предложила привлечь рассылку МЧС: "Поможем, разместите счет, либо МЧС пусть разошлет смс - куда отправлять помощь. Верю, что каждый получивший смс - откликнется".
Для тех, кто не остался равнодушным к беде жителей Донбасса, сегодня создан корреспондентский счет, на который можно перечислить материальную помощь.
Номер для перечисления помощи:
Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека
"ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ"
Сокращенное наименование: СРОО по содействию защите прав человека "Достойная помощь"
Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 150, офис 215
Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 150, офис 215
ИНН: 6319727754
КПП: 631501001
ОГРН: 1106300002115
ОКПО: 64965456
Банк получателя: Поволжский банк ПАО "Сбербанк" г. Самара ИНН 7707083893
КПП 631602006
БИК: 043601607
ОГРН: 1027700132195
Корсчет: 30101810200000000607
расчетный счет (в рублях РФ)
№ 40703810654400001635
О пунктах сбора вещей и иной помощи будет сообщено дополнительно.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно