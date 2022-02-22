Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе, пишет "Чемпионат".

Это произошло после того, как ее соперница по матчу второго раунда румынка Жаклин Кристиан, идущая на 71-й строчке в списке лучших теннисисток мира, не смогла продолжить борьбу.

Матч был прерван в пятом гейме второго сета при счете 2:2. Первая партия поединка осталась за румынской спортсменкой, победившей со счетом 6:2. Общая продолжительность игры составила один час и восемь минут.

В третьем круге Касаткина встретится с победителем встречи между швейцаркой Викторией Голубич и представительницей Польши Игой Свентек.