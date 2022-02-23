В Самаре ликвидировали огонь в батутном центре

В 12.:17 23 февраля ГУ МЧС по Самарской области объявили ликвидацию открытого горения в здании на Московском шоссе, 4, строение 5.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в 11:39. Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. Прибывшие подразделения установили, что в здании горит батутный наполнитель (поролон), после чего былобъявлен отбой рангу вызова — Пожар № 2.

В 12:17 объявлена ликвидация открытого горения на площади 30 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Для тушения пожара привлечены 95 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 64 специалиста и 19 единиц техники.