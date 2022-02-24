Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Дохе

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе, пишет "Чемпионат".

В матче третьего круга Касаткина потерпела разгромное поражение от седьмой сеяной Иги Свёнтек из Польши. Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Свёнтек. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Свёнтек — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В четвертьфинальном матче Свёнтек сразится с первой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.