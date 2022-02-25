Дмитрий Азаров участвует в межпарламентском форуме России и Таджикистана

В пятницу, 25 февраля, в Душанбе проходит VII межпарламентский форум "Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества". Губернатор Дмитрий Азаров и член Совета Федерации от Самарской области Фарит Мухаметшин участвуют в форуме и представляют интересы нашего региона.
В ходе форума планируется обсудить перспективы расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, а также актуальные вопросы, связанные с трудовой миграцией граждан Таджикистана в регионы России.
Накануне глава региона провел встречу с председателем Совета общественной организации "Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области" Султануло Назриевым. Одной из главных тем обсуждения стала работа общественной организации по социализации граждан Таджикистана на территории региона.
"Граждан Таджикистана, людей, получивших гражданство Российской Федерации в последние годы, на территории Самарской области заметное количество. Важно, чтобы люди понимали традиции Самарской земли, традиции добрососедства, братства, взаимного уважительного отношения друг к другу всех, кто здесь живет, нормы российского законодательства, чтобы погружались в образовательную, культурную среду. Нужно постоянно этим вопросом заниматься. Очень чувствительная тема. Если человек приезжает и нарушает традиции земли Самарской, то это вызывает большое напряжение, а негатив от конкретного человека может перекладываться на целый народ. Этого нельзя допустить. И вам нужно прилагать максимум усилий, чтобы люди понимали, как здесь жить, как работать, какие есть традиции, и бережно к ним относились", - отметил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно