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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров участвует в межпарламентском форуме России и Таджикистана

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 февраля, в Душанбе проходит VII межпарламентский форум "Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества". Губернатор Дмитрий Азаров и член Совета Федерации от Самарской области Фарит Мухаметшин участвуют в форуме и представляют интересы нашего региона.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В ходе форума планируется обсудить перспективы расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, а также актуальные вопросы, связанные с трудовой миграцией граждан Таджикистана в регионы России.

Накануне глава региона провел встречу с председателем Совета общественной организации "Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области" Султануло Назриевым. Одной из главных тем обсуждения стала работа общественной организации по социализации граждан Таджикистана на территории региона.

"Граждан Таджикистана, людей, получивших гражданство Российской Федерации в последние годы, на территории Самарской области заметное количество. Важно, чтобы люди понимали традиции Самарской земли, традиции добрососедства, братства, взаимного уважительного отношения друг к другу всех, кто здесь живет, нормы российского законодательства, чтобы погружались в образовательную, культурную среду. Нужно постоянно этим вопросом заниматься. Очень чувствительная тема. Если человек приезжает и нарушает традиции земли Самарской, то это вызывает большое напряжение, а негатив от конкретного человека может перекладываться на целый народ. Этого нельзя допустить. И вам нужно прилагать максимум усилий, чтобы люди понимали, как здесь жить, как работать, какие есть традиции, и бережно к ним относились", - отметил Дмитрий Азаров.

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