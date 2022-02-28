Школьники Самарской области разрабатывают социально значимые мобильные приложения

В Самарской области подвели итоги первого этапа Регионального IT-хакатона, который провел для юных программистов детский технопарк "Кванториум — 63 регион" совместно с партнерами из IT-предприятий губернии. Соревнование длилось две недели. Участие в них приняли ребята в возрасте 12-18 лет из большинства районов Самарской области. В том числе воспитанники мини-технопарка "Квантум" села Алексеевка, который был создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

По условиям хакатона участники выбирали кейсовое задание одного из трех уровней сложности и в условиях ограниченного времени создавали программные приложения и сервисы. Важное условие: проекты должны быть социально значимыми.

Юные изобретатели анализировали аналоги программ, разрабатывали интерфейс и составляли программный код своих приложений. В результате проекты команд были отобраны в финальную часть соревнования.

Воспитанники мини-технопарка из села Алексеевка в уровне Junior, создали игру "Запоминайка", развивающую память дошкольников, и заняли в конкурсе 3 место. Участники второй команды создали мобильное приложение для списка покупок в супермаркете и стали финалистами конкурса.

"Я считаю, что составление предварительного списка покупок — это полезная и нужная привычка. Наша команда смогла создать удобное мобильное приложение, которым может воспользоваться любой пользователь смартфона", — рассказывает участник Ален Маскаров.

Наставники начинающих программистов из села Алексеевка отмечают, что начинали с небольших мультиков, а сейчас они создают более сложные проекты. Для участия в региональном конкурсе выбрали развивающую игру для ребят начальной школы. Прикладной характер этой разработки оценили и взрослые и дети.

"У нас дочка учится в 3 классе, с удовольствием попробовала выполнить задания, способствующие развитию памяти. Очень понравилось! Наши юные программисты стали призерами регионального IT-хакатона! Это здорово!", — делится впечатлениями Алена Посохова.

"Сфера IT сегодня развивается гигантскими темпами. Одной из перспективных профессий на рынке труда является разработчик мобильных приложений. Программисты, специализирующиеся в этом направлении, очень востребованы, — отмечает педагог дополнительного образования Алексей Ширякин. — Занимаясь в IT-квантуме мини-технопарка и участвуя в хакатонах, воспитанники могут почувствовать себя частью этой сферы и реализовать себя в будущем".

Мини-технопарк "Квантум" в селе Алексеевка был открыт в 2020 г., и теперь алексеевские школьники успешно конкурируют с соперниками на самых престижных соревнованиях. Развитию технического творчества в Самарской области уделяется особое внимание. В рамках национального проекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в регионе создано 2 IT-куба, закуплен передвижной технопарк "Мобильный Кванториум", открыт Дом научной коллаборации СамГТУ. Кроме этого, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в отдаленных от центра районах за счет средств регионального бюджета созданы 49 детских мини-технопарков. А это значит, что возможность проявить себя в инженерном творчестве, конструировании и программировании есть у сотен школьников Самарской области.