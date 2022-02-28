Школьники Самарской области разрабатывают социально значимые мобильные приложения

В Самарской области подвели итоги первого этапа Регионального IT-хакатона, который провел для юных программистов детский технопарк "Кванториум — 63 регион" совместно с партнерами из IT-предприятий губернии. Соревнование длилось две недели. Участие в них приняли ребята в возрасте 12-18 лет из большинства районов Самарской области. В том числе воспитанники мини-технопарка "Квантум" села Алексеевка, который был создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.
По условиям хакатона участники выбирали кейсовое задание одного из трех уровней сложности и в условиях ограниченного времени создавали программные приложения и сервисы. Важное условие: проекты должны быть социально значимыми.
Юные изобретатели анализировали аналоги программ, разрабатывали интерфейс и составляли программный код своих приложений. В результате проекты команд были отобраны в финальную часть соревнования.
Воспитанники мини-технопарка из села Алексеевка в уровне Junior, создали игру "Запоминайка", развивающую память дошкольников, и заняли в конкурсе 3 место. Участники второй команды создали мобильное приложение для списка покупок в супермаркете и стали финалистами конкурса.
"Я считаю, что составление предварительного списка покупок — это полезная и нужная привычка. Наша команда смогла создать удобное мобильное приложение, которым может воспользоваться любой пользователь смартфона", — рассказывает участник Ален Маскаров.
Наставники начинающих программистов из села Алексеевка отмечают, что начинали с небольших мультиков, а сейчас они создают более сложные проекты. Для участия в региональном конкурсе выбрали развивающую игру для ребят начальной школы. Прикладной характер этой разработки оценили и взрослые и дети.
"У нас дочка учится в 3 классе, с удовольствием попробовала выполнить задания, способствующие развитию памяти. Очень понравилось! Наши юные программисты стали призерами регионального IT-хакатона! Это здорово!", — делится впечатлениями Алена Посохова.
"Сфера IT сегодня развивается гигантскими темпами. Одной из перспективных профессий на рынке труда является разработчик мобильных приложений. Программисты, специализирующиеся в этом направлении, очень востребованы, — отмечает педагог дополнительного образования Алексей Ширякин. — Занимаясь в IT-квантуме мини-технопарка и участвуя в хакатонах, воспитанники могут почувствовать себя частью этой сферы и реализовать себя в будущем".
Мини-технопарк "Квантум" в селе Алексеевка был открыт в 2020 г., и теперь алексеевские школьники успешно конкурируют с соперниками на самых престижных соревнованиях. Развитию технического творчества в Самарской области уделяется особое внимание. В рамках национального проекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в регионе создано 2 IT-куба, закуплен передвижной технопарк "Мобильный Кванториум", открыт Дом научной коллаборации СамГТУ. Кроме этого, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в отдаленных от центра районах за счет средств регионального бюджета созданы 49 детских мини-технопарков. А это значит, что возможность проявить себя в инженерном творчестве, конструировании и программировании есть у сотен школьников Самарской области.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.