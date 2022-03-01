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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила новый премиальный тариф. Его пользователям доступно 50 Гб мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube, мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Помимо этого, оператор предложил обновленный Premium, который теперь включает еще больше привилегий и дополнительных опций.

Фото: предоставлено Tele2

Новый тариф Black ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Предложение Tele2 сочетает объемный пакет мобильных услуг, доступ к контенту от видеосервиса Wink и безлимитный трафик на YouTube.

Тариф включает 50 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 1500 минут для звонков абонентам других операторов по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут смотреть контент YouTube и Wink и общаться в социальных сетях и мессенджерах. Клиентам тарифа доступен безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, TikTok, "Там-Там", Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассникам". Общение и просмотр видео в социальных сетях не расходует пакет интернета, включенный в тариф.

Помимо этого, оператор обновил тариф "Премиум". Теперь он называется Premium и включает безлимитный трафик в YouTube, популярных соцсетях и мессенджерах, доступ к фильмам Wink и более объемный пакет мобильных услуг. Это 60 Гб интернета, безлимитные звонки абонентам Tele2 и 2000 минут для звонков на номера других операторов России.

Клиенты премиальных тарифов получат выделенную линию обслуживания. Tele2 позаботилась и о безопасности — пользователи тарифов автоматически будут защищены от нежелательных подписок. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть Tele2. Узнать о тарифах можно на сайте tele2.ru или в мобильном приложении оператора.

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