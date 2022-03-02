Дмитрий Азаров оценил возможности нового детского сада в селе Красный Яр

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Красноармейский район оценил возможности нового детского сада "Яркий", построенного благодаря национальному проекту "Демография", а также проверил условия, в которых воспитываются ребятишки райцентра.

Учреждение дошкольного образования было построено в прошлом году. "Построили детский сад фактически за девять месяцев. Работы велись круглосуточно, было ежедневно задействовано порядка ста человек. Параллельно мы вели благоустройство территории, закупку мебели и оборудования, прием сотрудников", — рассказал губернатору глава района Михаил Белоусов.

В Красном Яре существовала нехватка мест, особенно в ясельных группах. Большинство детских садов были переполнены. Благодаря новому объекту в селе дополнительно появилось 250 мест. "Открытие нашего детского сада позволило полностью ликвидировать очередность в селе", — добавил руководитель муниципального образования. В трехэтажном здании детского сада организовано 12 групп, из которых 4 — для детей до трех лет.

"Детский сад работает по двум образовательным направлениям: для малышей до трех лет и для детей дошкольного возраста. В их основе — программа "Миры детства: конструирование возможностей", — рассказала заведующая учреждением Татьяна Хрипунова. — У нас принципиально важным является взаимодействие детского сада с семьями, поэтому каждый родитель может посмотреть, по каким программам их ребенок занимается".

Татьяна Хрипунова добавила, что в учреждении удалось создать домашнюю атмосферу: "Наши воспитатели и няни укачивают наших малышей, если они не могут заснуть самостоятельно во время сон-часа". Малыши никогда не остаются без внимания — с ними постоянно занимаются. Здесь много развивающих игр. Кроме того, с детьми работают логопед, музыкальный руководитель, педагог по вокалу, хореограф, инструктор по физкультуре.

Дмитрий Азаров оценил возможности нового пищеблока. "Работать — одно удовольствие", — поделились своими впечатлениями повара. Здесь оборудованы помещения с холодильным оборудованием, кладовые для сухих продуктов. Есть овощной, мясной и рыбный, холодный и горячий цеха, а также отдельно предусмотрена моечная кухонной посуды, загрузочный и раздаточный блоки. Все оборудование — самое современное. "Мы полностью отвечаем за качество приготовления пищи для детей — за этим мы строго следим", — добавила заведующая учреждением.

Особое внимание — здоровью малышей. В детском саду оборудован современный медицинский блок. Он включает в себя кабинет медсестры, процедурный кабинет и изолятор.

Дмитрий Азаров пообщался с воспитанниками детского сада. "Здорово у вас тут: группа просторная и очень яркая, много разных игрушек", — отметил губернатор.

Учреждение пришлось по душе и родителям. "У меня первый ребенок, и я очень рада, что он начал ходить в новый, большой, яркий детский сад. И от лица всего родительского сообщества хотела бы сказать вам, Дмитрий Игоревич, большое спасибо, — обратилась к руководителю региона Елена Шляхова. — Благодаря вашему участию у нас появился современный и красивый детский сад. Уверена, что нашим детям здесь комфортно, интересно, уютно и безопасно. Я теперь со спокойной душой могу передать своего ребенка воспитателям и выходить на любимую работу — в школу учителем начальных классов".

Глава региона поздравил родителей с открытием нового и современного детского сада и подарил самым любознательным воспитанникам учреждения набор "Наука для дошколят". "Я рад, что новый детский сад появился в Красноярском районе. Это стало возможным благодаря поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина и национальным проектам, которые реализуются по его инициативе. Построить детский сад — дело важное, но еще важнее — создать уют. Это зависит от коллектива, — уверен Дмитрий Азаров. — Здесь коллектив очень яркий и талантливый, который дарит свою любовь и заботу деткам".