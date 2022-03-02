Дмитрий Азаров оценил возможности нового детского сада в селе Красный Яр

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Красноармейский район оценил возможности нового детского сада "Яркий", построенного благодаря национальному проекту "Демография", а также проверил условия, в которых воспитываются ребятишки райцентра.
Учреждение дошкольного образования было построено в прошлом году. "Построили детский сад фактически за девять месяцев. Работы велись круглосуточно, было ежедневно задействовано порядка ста человек. Параллельно мы вели благоустройство территории, закупку мебели и оборудования, прием сотрудников", — рассказал губернатору глава района Михаил Белоусов.
В Красном Яре существовала нехватка мест, особенно в ясельных группах. Большинство детских садов были переполнены. Благодаря новому объекту в селе дополнительно появилось 250 мест. "Открытие нашего детского сада позволило полностью ликвидировать очередность в селе", — добавил руководитель муниципального образования. В трехэтажном здании детского сада организовано 12 групп, из которых 4 — для детей до трех лет.
"Детский сад работает по двум образовательным направлениям: для малышей до трех лет и для детей дошкольного возраста. В их основе — программа "Миры детства: конструирование возможностей", — рассказала заведующая учреждением Татьяна Хрипунова. — У нас принципиально важным является взаимодействие детского сада с семьями, поэтому каждый родитель может посмотреть, по каким программам их ребенок занимается".
Татьяна Хрипунова добавила, что в учреждении удалось создать домашнюю атмосферу: "Наши воспитатели и няни укачивают наших малышей, если они не могут заснуть самостоятельно во время сон-часа". Малыши никогда не остаются без внимания — с ними постоянно занимаются. Здесь много развивающих игр. Кроме того, с детьми работают логопед, музыкальный руководитель, педагог по вокалу, хореограф, инструктор по физкультуре.
Дмитрий Азаров оценил возможности нового пищеблока. "Работать — одно удовольствие", — поделились своими впечатлениями повара. Здесь оборудованы помещения с холодильным оборудованием, кладовые для сухих продуктов. Есть овощной, мясной и рыбный, холодный и горячий цеха, а также отдельно предусмотрена моечная кухонной посуды, загрузочный и раздаточный блоки. Все оборудование — самое современное. "Мы полностью отвечаем за качество приготовления пищи для детей — за этим мы строго следим", — добавила заведующая учреждением.
Особое внимание — здоровью малышей. В детском саду оборудован современный медицинский блок. Он включает в себя кабинет медсестры, процедурный кабинет и изолятор.
Дмитрий Азаров пообщался с воспитанниками детского сада. "Здорово у вас тут: группа просторная и очень яркая, много разных игрушек", — отметил губернатор.
Учреждение пришлось по душе и родителям. "У меня первый ребенок, и я очень рада, что он начал ходить в новый, большой, яркий детский сад. И от лица всего родительского сообщества хотела бы сказать вам, Дмитрий Игоревич, большое спасибо, — обратилась к руководителю региона Елена Шляхова. — Благодаря вашему участию у нас появился современный и красивый детский сад. Уверена, что нашим детям здесь комфортно, интересно, уютно и безопасно. Я теперь со спокойной душой могу передать своего ребенка воспитателям и выходить на любимую работу — в школу учителем начальных классов".
Глава региона поздравил родителей с открытием нового и современного детского сада и подарил самым любознательным воспитанникам учреждения набор "Наука для дошколят". "Я рад, что новый детский сад появился в Красноярском районе. Это стало возможным благодаря поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина и национальным проектам, которые реализуются по его инициативе. Построить детский сад — дело важное, но еще важнее — создать уют. Это зависит от коллектива, — уверен Дмитрий Азаров. — Здесь коллектив очень яркий и талантливый, который дарит свою любовь и заботу деткам".
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.