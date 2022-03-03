КонсалтикаПлюс рассказывает, как обжаловать увольнение в рамках сокращения

Сделать это можно в судебном порядке.

Имеет ли право работник, уволенный досрочно по сокращению численности (штата) по ч. 3. ст. 180 ТК РФ, на обжалование процедуры сокращения? Если имеет, то в какой срок и с какой даты указанный срок будет исчисляться?

Ответ: Работник имеет право обратиться в суд по спорам об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении. При пропуске по уважительным причинам указанного срока он может быть восстановлен судом.

Обоснование: Согласно ст. 381 Трудового кодекса РФ, индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем. Органом по рассмотрению указанного спора является суд (ст. 382 ТК РФ).

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора (ст. 391 ТК РФ).

Работник имеет право обратиться в суд по спорам об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении (ч. 1 ст. 392 ТК РФ). При пропуске по уважительным причинам указанного срока он может быть восстановлен судом (ч. 3 ст. 392 ТК РФ).

Кроме того, следует учитывать…

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