Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций

В пятницу, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями крупнейших предприятий региона для того, чтобы обсудить текущую ситуацию на производствах с учётом несправедливых санкций, которые вводят западные страны в отношении России. К диалогу были приглашены руководители министерств и ведомств, профсоюзных организаций губернии.

В начале совещания губернатор отметил, что при региональном Правительстве в ежедневном режиме работает комиссия по устойчивости экономики Самарской области. Главная ее задача состоит в том, чтобы проанализировать, с какими сложностями сталкиваются предприятия губернии, в первую очередь системообразующие.

"Мы сегодня собрались, чтобы в режиме мозгового штурма услышать все мнения и предложения. Прекрасно отдаю себе отчет, что период осмысления еще происходит, еще не все мы почувствовали в полной мере влияние того пакета несправедливых санкций, которые приняты в отношении Российской Федерации. Считаю, что наши встречи сейчас должны проходить регулярно, чтобы определять риски, угрозы, реальные сложности, с которыми сталкиваются предприятия региона. Это необходимо для выработки мер поддержки, противодействия как на уровне региона, так и на федеральном уровне", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям предприятий.

Президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Алексей Гусев доложил, что в ежедневном режиме ведется мониторинг деятельности 117 предприятий региона, оказывающих существенное влияние на развитие ключевых отраслей промышленности. Среди основных показателей — численность сотрудников, своевременность проведения всех расчетов, ритмичность поставок сырья, отгрузки готовой продукции и реализация инвестиционных проектов.

"Текущую ситуацию можно охарактеризовать как тревожную, но стабильную и управляемую, — отметил Алексей Гусев. — С 2014 г. бизнес научился адаптироваться к перманентным санкционным условиям. Чтобы демпфировать текущие ограничения, предпринимателям и трудовым коллективам придется работать еще более энергично и эффективно, обеспечить бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен".

Глава Ассоциации добавил, что в текущем моменте предприятия пока не испытывают сложности, с учетом наличия некоторых запасов комплектующих и сырья. Компаниями, которые завязаны на поставки из стран Европы, уже прорабатываются альтернативные варианты поставки комплектующих через другие страны.

Губернатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо просчитать все риски, чтобы совместными усилиями выработать ряд решений, направленных на поддержку предприятий и трудовых коллективов. "Необходимо сделать все, чтобы обеспечить стабильное развитие нашего региона, которое невозможно без устойчивого развития предприятий Самарской области", — резюмировал Дмитрий Азаров.