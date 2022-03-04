Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта

В пятницу, 4 марта, в преддверии первого весеннего праздника губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил женщин с Международным женским днем и в торжественной обстановке вручил государственные награды.

"Дорогие, очаровательные, милые, заботливые, профессиональные, ответственные небезразличные, великодушные — все это о замечательных женщинах Самарской области, которые по-настоящему украшают наш регион. Вам подвластны все профессии и отрасли. Сегодня невозможно представить ни одну сферу деятельности без женщин", — отметил руководитель региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил их за оказанную заботу, вынимание и помощь не только к своим родным и близким, но и людям, попавшим в беду. "В текущей ситуации, когда мы принимаем вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных Республик, потерявших свои дома и спасающихся от обстрелов и налетов, первыми на призыв о помощи откликнулись женщины нашей области, мобилизовав все общество, — добавил губернатор. — Сегодня я хочу поблагодарить все общественные организации, в том числе во главе которых стоят очаровательные женщины, за помощь людям, которые оказались в беде".

Женщинам, которые работают в системе здравоохранения региона, были посвящены отдельные слова благодарности. Ведь на их хрупкие плечи в последние два года — в период пандемии коронавирусной инфекции — легла основная нагрузка по спасению жизней жителей области. "Вы все стойко вынесли, каждому подарили частицу души, нашли время и нужные слова, а благодаря своим высоким профессиональным навыкам смогли сделать все, чтобы люди скорее выздоравливали", — обратился Дмитрий Азаров к медикам.

Без внимания не остались и педагоги, которые верны своей профессии. Губернатор поздравил народного учителя СССР и Почетного гражданина Самарской области Евгению Аршлутову и всех преподавателей региона. Дмитрий Азаров вручил ей почетный знак "За служение людям".

"Вы — удивительный человек, который продолжает творить добро. Есть сила, мудрость, энергия, душевное беспокойство за все происходящее на родной земле. Уверен, что вместе мы еще многое сделаем, добьемся тех целей, которые вместе наметили. Запас прочности у Самарской области очень солидный, а значит все намеченное по строительству детских садов, школ, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, школ искусств сделаем", — подчеркнул глава региона.

"Искренне благодарю вас за вашу оценку моей профессиональной и общественной работы. Я безумно рада, что во главе нашего стремительно развивающегося региона стоит коренной самарец. Дмитрий Игоревич Азаров — зрелый политический деятель, который способен вести за собой команду единомышленников. Поэтому так хорошо идут дела в нашем регионе", — сказала в ответ Евгения Аршлутова.