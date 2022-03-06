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Здравоохранение Общество

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 марта, во Всемирный день борьбы с глаукомой заведующий глаукомным офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением больницы им. Т. И. Ерошевского Александр Зохан рассказал об этом заболевании.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Мало кто знает, что глаукома является одной из ключевых причин возникновения слепоты. Коварное заболевание развивается постепенно и до самых последних стадий практически не имеет симптомов. В группе риска находятся люди старше 40 лет, распространенность увеличивается с возрастом", - рассказал врач.

Глаукома — это хроническое заболевание глаз, при котором отмечаются постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления, поражение зрительного нерва и снижение зрительных функций.

Заболеваемость увеличивается с возрастом: глаукома встречается у 0,1% больных в возрасте 40-49 лет, у 2,8% — в возрасте 60-69 лет, у 14,3% — в возрасте старше 80 лет. Более трети из общего количества слепых и слабовидящих потеряли зрение от глаукомы.

Ежегодно в больнице им. Т. И. Ерошевского консультируется более 5 тыс. пациентов с глаукомой. Выполняется около 1000 глаукомных операций. Однако эти операции способны лишь замедлить заболевание, а не вылечить его, поэтому так важно своевременное обращение к врачу.

Коварство глаукомы в том, что у большинства она протекает бессимптомно, пациенты замечают ухудшение зрения только на поздних стадиях и приходят к врачу, когда потеря зрения уже необратима.

Всем лицам старше 40 лет необходимо внимательно относится к состоянию своих глаз. Регулярные плановые осмотры врачом-офтальмологом и измерение внутриглазного давления позволят своевременно выявить глаукому и начать лечение. Как правило, развитие глаукомы не сопровождается какими-либо значимыми ощущениями. Однако бывают ситуации, когда возникает острый приступ глаукомы. Так, при появлении чувства зрительного дискомфорта: быстрая утомляемость, появление радужных кругов при взгляде на электрическую лампочку, появление периодического или стойкого тумана, ухудшение зрения после физической работы (в т. ч. действий, связанных с работой вниз головой), покраснение глаза, сопровождающееся острой болью — все эти проявления должны вас насторожить и вам следует как можно быстрее обратиться к врачу-офтальмологу!

Если у Вас выявили глаукому:
1. Глаукома — это заболевание, которое можно лечить только по схеме, которую назначил Ваш офтальмолог.
2. Не слушайте советов друзей и знакомых, при борьбе с глаукомой у Вас один друг и советчик — ВРАЧ.
3. Не занимайтесь самолечением. Принимайте только те препараты, которые рекомендует Ваш врач и точно соблюдайте схему лечения.
4. Применение нетрадиционного лечения и отказ от основного, назначенного офтальмологом, может нанести Вам непоправимый вред.
5. Регулярно посещайте врача-офтальмолога для измерения внутриглазного давления (1 раз в 3 месяца).
6. Нежелательно смотреть телевизор или читать при плохом освещении.
7. Следует по возможности исключить посещение бани и сауны, так же вредны солярий и чрезмерное пребывание на солнце.

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