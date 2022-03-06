6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой

В воскресенье, 6 марта, во Всемирный день борьбы с глаукомой заведующий глаукомным офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением больницы им. Т. И. Ерошевского Александр Зохан рассказал об этом заболевании.
"Мало кто знает, что глаукома является одной из ключевых причин возникновения слепоты. Коварное заболевание развивается постепенно и до самых последних стадий практически не имеет симптомов. В группе риска находятся люди старше 40 лет, распространенность увеличивается с возрастом", - рассказал врач.
Глаукома — это хроническое заболевание глаз, при котором отмечаются постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления, поражение зрительного нерва и снижение зрительных функций.
Заболеваемость увеличивается с возрастом: глаукома встречается у 0,1% больных в возрасте 40-49 лет, у 2,8% — в возрасте 60-69 лет, у 14,3% — в возрасте старше 80 лет. Более трети из общего количества слепых и слабовидящих потеряли зрение от глаукомы.
Ежегодно в больнице им. Т. И. Ерошевского консультируется более 5 тыс. пациентов с глаукомой. Выполняется около 1000 глаукомных операций. Однако эти операции способны лишь замедлить заболевание, а не вылечить его, поэтому так важно своевременное обращение к врачу.
Коварство глаукомы в том, что у большинства она протекает бессимптомно, пациенты замечают ухудшение зрения только на поздних стадиях и приходят к врачу, когда потеря зрения уже необратима.
Всем лицам старше 40 лет необходимо внимательно относится к состоянию своих глаз. Регулярные плановые осмотры врачом-офтальмологом и измерение внутриглазного давления позволят своевременно выявить глаукому и начать лечение. Как правило, развитие глаукомы не сопровождается какими-либо значимыми ощущениями. Однако бывают ситуации, когда возникает острый приступ глаукомы. Так, при появлении чувства зрительного дискомфорта: быстрая утомляемость, появление радужных кругов при взгляде на электрическую лампочку, появление периодического или стойкого тумана, ухудшение зрения после физической работы (в т. ч. действий, связанных с работой вниз головой), покраснение глаза, сопровождающееся острой болью — все эти проявления должны вас насторожить и вам следует как можно быстрее обратиться к врачу-офтальмологу!
Если у Вас выявили глаукому:
1. Глаукома — это заболевание, которое можно лечить только по схеме, которую назначил Ваш офтальмолог.
2. Не слушайте советов друзей и знакомых, при борьбе с глаукомой у Вас один друг и советчик — ВРАЧ.
3. Не занимайтесь самолечением. Принимайте только те препараты, которые рекомендует Ваш врач и точно соблюдайте схему лечения.
4. Применение нетрадиционного лечения и отказ от основного, назначенного офтальмологом, может нанести Вам непоправимый вред.
5. Регулярно посещайте врача-офтальмолога для измерения внутриглазного давления (1 раз в 3 месяца).
6. Нежелательно смотреть телевизор или читать при плохом освещении.
7. Следует по возможности исключить посещение бани и сауны, так же вредны солярий и чрезмерное пребывание на солнце.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.