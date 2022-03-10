В Волжском для школьников прошел экспресс курс с погружением в виртуальную реальность

Две недели педагоги мобильного технопарка "Кванториум", который был поставлен в Самарскую область в рамках национального проекта "Образование" в 2020 г., проводили занятия для детей школы поселка городского типа Волжский. Обучающая сессия для учащихся 5-8 классов проходила с 21 февраля по 6 марта.

В детском "технопарке на колесах" обустроен многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования. Благодаря этому у ребят из отдаленных от областного центра районов есть возможность познакомиться с дополненной и виртуальной реальностью, создавать проекты с использованием 3d-принтера в сборочной и паяльной зонах.

"Благодаря "Кванториуму" строится так называемый социальный лифт для учеников, проявивших таланты в научно-техническом творчестве, в сфере инженерных наук, обеспечивается системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных детей", — отмечает Федосеева Наталья Александровна, учитель информатики и руководитель Центра.