"Авито" запускает меры поддержки для предпринимателей

Авито разрабатывает комплекс мер поддержки предпринимателей. Цель инициатив — дать профессиональным пользователям возможность продолжать работу, развиваться и охватывать новую аудиторию среди более чем 80 миллионов клиентов Авито. Все меры поддержки представлены в специальном разделе Авито для бизнеса.

"Цель Авито сегодня как платформы для бизнеса — поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес. Мы готовы постоянно обновлять и расширять планы по поддержке клиентов в тех категориях, где это наиболее необходимо. Мы продолжим развивать нашу площадку, чтобы дать предпринимателям и партнерам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне", — подчеркнул генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый.

В частности, в категории "Товары" будут расширены возможности "Авито Доставки", подключатся новые каналы: постаматы, курьерская доставка. Профессиональные продавцы смогут доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку.

Запускается инструмент "Аналитика спроса". Он поможет получить актуальную статистику по ключевым параметрам и объективно оценить спрос и предложение в различных категориях.

В категории "Оборудование для бизнеса" с 15 марта появятся мультилокации — продавцы смогут выбрать регионы, в которых им наиболее интересно показывать объявления (здесь будет предложена скидка на размещение в 20%).

В категории "Авто" дополнительные ресурсы вложат в развитие сервиса для дилеров, чтобы они могли нарастить объем выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов. Для этого используются сервис "Авито Аукцион" и система управления дилерским бизнесом Maxposter.

В категории "Недвижимость" "Авито" продолжит инвестировать в маркетинг, чтобы поддержать спрос и предложение на площадке, предоставит аналитику и собственную экспертизу о состоянии рынка недвижимости, подготовит инструменты для застройщиков, которые позволят привлекать покупателей на конкретные проекты, даст возможность размещать медийную рекламу на площадке.

В категории "Услуги" будет пересмотрен подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг. В "Авито" подготовят программу скидок и бонусов для исполнителей. Первое объявление об услугах любой специалист или компания смогут разместить бесплатно — платить за просмотры и контакты не нужно.

В категории "Работа" станет развиваться сервис "Авито Подработка". Соискателей поддержат обучающими материалами. Кроме того, усилят работу с региональными центрами занятости и будут предоставлять на платформе их вакансии.