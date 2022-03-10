16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Родник" продает дебиторку на 5 млрд рублей АвтоВАЗ частично восстановит сборку автомобилей В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года Управляющий магазинами Vinoteca Friendly Wines о будущем рынка вина в России Директор "Ростелеком-Солар" Алексей Павлов: В киберпространстве неспокойно, но российские специалисты справляются

Экономика и бизнес

"Авито" запускает меры поддержки для предпринимателей

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито разрабатывает комплекс мер поддержки предпринимателей. Цель инициатив — дать профессиональным пользователям возможность продолжать работу, развиваться и охватывать новую аудиторию среди более чем 80 миллионов клиентов Авито. Все меры поддержки представлены в специальном разделе Авито для бизнеса.

Фото: pixabay.com

"Цель Авито сегодня как платформы для бизнеса — поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес. Мы готовы постоянно обновлять и расширять планы по поддержке клиентов в тех категориях, где это наиболее необходимо. Мы продолжим развивать нашу площадку, чтобы дать предпринимателям и партнерам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне", — подчеркнул генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый.

В частности, в категории "Товары" будут расширены возможности "Авито Доставки", подключатся новые каналы: постаматы, курьерская доставка. Профессиональные продавцы смогут доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку.

Запускается инструмент "Аналитика спроса". Он поможет получить актуальную статистику по ключевым параметрам и объективно оценить спрос и предложение в различных категориях.

В категории "Оборудование для бизнеса" с 15 марта появятся мультилокации — продавцы смогут выбрать регионы, в которых им наиболее интересно показывать объявления (здесь будет предложена скидка на размещение в 20%).

В категории "Авто" дополнительные ресурсы вложат в развитие сервиса для дилеров, чтобы они могли нарастить объем выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов. Для этого используются сервис "Авито Аукцион" и система управления дилерским бизнесом Maxposter.

В категории "Недвижимость" "Авито" продолжит инвестировать в маркетинг, чтобы поддержать спрос и предложение на площадке, предоставит аналитику и собственную экспертизу о состоянии рынка недвижимости, подготовит инструменты для застройщиков, которые позволят привлекать покупателей на конкретные проекты, даст возможность размещать медийную рекламу на площадке.

В категории "Услуги" будет пересмотрен подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг. В "Авито" подготовят программу скидок и бонусов для исполнителей. Первое объявление об услугах любой специалист или компания смогут разместить бесплатно — платить за просмотры и контакты не нужно.

В категории "Работа" станет развиваться сервис "Авито Подработка". Соискателей поддержат обучающими материалами. Кроме того, усилят работу с региональными центрами занятости и будут предоставлять на платформе их вакансии.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №21

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3