ГК "Лада" обыграл звенигородскую "Звезду" - 28:25

В своем 18-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги - чемпионата России" в Тольятти "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" - 28:25 (18:17).
"Молниеносные" открыли счет, на 4-й минуте достигли перевеса в два мяча. Лишь затем у наших стало получаться действовать на встречных курсах в том же стремительном и результативном ключе. До десятой минуты команды летали по площадке, практически не замечая вратарей.
Первый сэйв одна из них, Дарья Деревень, совершила лишь после того, как ее предшественница Валентина Войтулевич не смогла отбить ни одного из пяти бросков по нашим воротам.
В противоположной "рамке" аналогичная рокировка произошла примерно в то же время после шести точных "выстрелов" подряд. С этого момента доминанта "Лады" стала вырисовываться все четче. И для пресечения ее развития при счете 11:8 в нашу пользу гости взяли свой первый тайм-аут. Игра приобрела другие краски. Пар был выпущен, и наступил черед тягучего гандбола, с длинным розыгрышем комбинаций. Снижение темпа оказалось на руку звенигородкам, которые соперниц настигли. Лишь перед самым перерывом Ирина Никитина в контратаке увела нас на один мяч вперед.
Сразу после возобновления битвы Алена Амельченко забила еще один гол. А вот следующего пришлось ждать от обоих противников целых восемь минут. С интервалом в минуту с небольшим Ольга Щербак и Ирина Антонова со всего размаха зарядили мячом в лицо вратарям. В первом случае это выглядело непредумышленной случайностью, тем более что Щербак перед Екатериной Кирикиас извинилась. Во втором не все было так уж однозначно.
Еще одним ярким фрагментом запомнилась болельщикам и Деревень, отразившая семиметровый уже после финальной сирены. Хотя к тому моменту все уже было решено. Перелом случился в середине тайма, когда наши вознамерились при еще равном счете (21:21) доигрывать матч без целой группы своих ключевых игроков.
Милова первый же свой выход на площадку ознаменовала двумя смелыми "выстрелами", второй из которых оказался безупречным и на редкость эффектным - с острого угла мяч вонзился под дальнюю крестовину ворот. За восемь минут до конца поединка 17-летняя дебютантка отличилась еще. Минутой ранее "Лада" ушла опять вперед на расстояние "плюс 3". И вопреки отчаянным стараниям соперниц в огненной концовке удержала этот перевес.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!