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Открылся II сезон Всероссийской олимпиады цифрового мастерства "Лица Сферума"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум", созданная компаниями VK и "Ростелеком", объявляет о старте второго сезона Всероссийской олимпиады цифрового педагогического мастерства "Лица Сферума". Участвовать в соревнованиях могут команды школьников и педагогов, использующих технологические решения в образовательном и внеучебном процессе. Олимпиада пройдет на платформе онлайн-соревнований All Cups. Заявки на участие принимаются с 10 по 25 марта 2022 года.

Соревнования пройдут в двух категориях: школьные команды и команды педагогических вузов и колледжей. В каждой должно быть по пять участников, от одной образовательной организации могут выдвигаться сразу несколько команд. Олимпиада "Лица Сферума" позволит продемонстрировать знания платформы "Сферум", поделиться идеями о том, как сделать учебный процесс более эффективным, технологичным и современным, а также выявить лучшие цифровые практики в образовательном процессе.

"Наша олимпиада - это возможность вместе по-новому взглянуть на учебный процесс и расширить применение образовательных технологий в школах и кружках дополнительного образования. Разрабатывая и совершенствуя "Сферум", мы, в первую очередь, опираемся на потребности учителей и учеников, поэтому идея проекта "Лица Сферума" базируется на стремлении сделать платформу еще эффективнее и полезнее за счет внедрения идей наших пользователей", - сказал генеральный директор ООО "Цифровое образование" (компания-разработчик "Сферума") Рубен Акопов.

Для оформления заявки команда должна заполнить анкету предварительной регистрации и не позднее 25 марта 2022 года опубликовать в соцсетях "Сферума" пост с рассказом об участии в олимпиаде с хештегом #ЛицаСферума. Олимпиадные задания можно получить в личном кабинете платформы All Cups от VK. Победители будут определены к 23 апреля 2022 года. Подробные условия участия - на сайте "Сферума".

Финалисты и победители олимпиады получат призы, сертификаты "Специалиста" или "Профессионала" по цифровым коммуникациям в школе на базе платформы "Сферум", приглашения на онлайн-курс по современным педагогическим методикам и инновациям в образовании, а также ценные подарки, в том числе "Капсулы Мини" - компактные умные колонки от VK с голосовым помощником "Маруся". Всем участникам будет открыт доступ к уникальным мероприятиям "Сферума" и его партнеров. Лучшие педагогические идеи участников будут включены в методический сборник практик "Сферума" с указанием авторов.

Первый сезон олимпиады "Лица Сферума" прошел в мае 2021 года, в нем приняли участие 200 команд из 25 регионов России.

"Сферум" объединяет более 3 млн пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение (в том числе дистанционное) более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Пользоваться "Сферумом" можно через мобильное приложение "Сферума" для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сегодня "Сферум" предлагает следующие опции:

  • групповые видеоконференции, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;
  • чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;
  • сообщества школ - закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы - публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;
  • трансляции, которые одномоментно может просматривать неограниченное число зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям "Сферума", так и неавторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.

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