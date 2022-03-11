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Страхование Финансы

ВСК: объем урегулированных страховых случаев по КАСКО в 2021 году вырос почти на 11%

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Число урегулированных страховых случаев по КАСКО в Страховом Доме ВСК за 2021 год выросло почти на 11%. Всего компания выплатила по добровольному автострахованию более 13 млрд рублей.

Сегодня 65% страховых случаев по КАСКО сегодня регулируются дистанционно - при помощи мобильного приложения "ВСК Страхование".

Средняя выплата по итогам года составила 124,8 тыс. рублей. Компенсация зависит от деталей страхового случая, размера ущерба, суммы покрытия полиса. Так, самую крупную выплату (более 25 млн рублей) получил клиент ВСК из города Санкт-Петербург в связи с конструктивной гибелью авто в результате ДТП на трассе Москва - Санкт-Петербург. 10,4 млн рублей получил от ВСК другой страхователь - он не учел снегопад, не справился с управлением и врезался в дерево.

"КАСКО является одним из ключевых направлений для ВСК. На его долю приходится 27% портфеля ВСК, т.е. данный сегмент - лидер по объему сборов для компании. Автопарк в нашей стране растет¹, а КАСКО - это оптимальный способ снизить финансовые риски для автовладельцев. Как мы видим, размер компенсаций несопоставим со стоимостью полиса и может достигать нескольких миллионов рублей", - отмечает Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

¹ https://www.kommersant.ru/doc/4704995

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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