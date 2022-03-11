"Ростелеком-Солар": с начала марта заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес

Специалисты "Ростелеком-Солар" отмечают значительный рост DDoS-атак в коммерческом сегменте: с 1 по 10 марта здесь зафиксировано и отражено свыше 1100 таких атак, что уже превышает показатели за весь февраль. Наиболее атакуемым бизнес-сегментом являются банки, где выявлено свыше 450 атак, что более чем в четыре раза превышает показатели февраля. При этом главной мишенью злоумышленников по-прежнему остаются ресурсы органов власти. Только за прошедшие трое суток на один из госпорталов совершено около 1700 DDoS-атак.
Еще 22-23 февраля эксперты "Ростелеком-Солар" отметили повышенную активность на хакерских форумах. А уже 25 февраля начались массовые атаки на интернет-ресурсы госвласти. Число атак в сотни раз превышало обычные показатели, а их мощность была в два-три раза выше. Наряду с этим трендом, в марте начался заметный рост атак на бизнес и в первую очередь на банковский сектор. В целом DDoS осуществляется непрерывно: один ресурс могут атаковать в течение 12-14 часов. Географически большая часть атак идет с IP-адресов США.
"В случае с DDoS речь идет не о взломе того или иного портала, а только о его доступности - данным пользователей ничто не угрожает. Об этом важно помнить, чтобы не поддаваться на провокации хакеров, - подчеркнул руководитель направлений Anti-DDoS и WAF компании "Ростелеком-Солар" Егор Валов. - Мы непрерывно и в беспрецедентно сжатые сроки адаптируем механизмы защиты под быстро меняющиеся векторы атак - соответствующие меры сегодня принимаются в течение десятков минут. В ходе этого противостояния пользователи могут замечать временные перебои в работе интернет-ресурсов, но через короткое время ресурсы возвращаются к обычному режиму работы".
Сегодня "Ростелеком-Солар" обеспечивает защиту от DDoS для более чем 400 компаний и организаций из госсектора, банков, ТЭК, промышленности, ритейла и др. отраслей. Среди защищаемых объектов - большое количество ключевых российских интернет-ресурсов. Центр противодействия кибератакам Solar JSOC (а это свыше 400 специалистов по кибербезопасности) работает в круглосуточном режиме.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение