Дарья Касаткина крупно проиграла Анжелике Кербер в Индиан-Уэллсе

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина проиграла немке Анжелике Кербер со счетом 2:6, 1:6 на стадии 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе и покидает соревнования, сообщает championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время Касаткина сделала шесть двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. На счету немки одна подача навылет, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующая чемпионка соревнований — испанка Паула Бадоса.