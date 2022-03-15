"Мегафон" первым включил в тарифные планы опцию pre-5G

Это увеличит скорость интернета у тех, кто выбрал тарифы "Максимум", VIP и "Премиум", до 30 %.

Расчет оператора прост: дополнительные преференции для абонентов, отдавших предпочтение более дорогим тарифным планам, привлекут внимание большого числа клиентов.

Как пишет Forbes со ссылкой на руководителя по архитектуре радио и опорной сети "Мегафона" Дмитрия Точилина, стандарт 5G в России пока массово не используются, но помогают существенно улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE. С помощью дополнительных технологий удается минимизировать влияние помех и грамотно управлять трафиком.

"Мы можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс дополняет наши возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо", — говорит Дмитрий Точилин.

Исследования компании Ookla говорят о том, что у "Мегафона" самый быстрый мобильный интернет в России. Средняя скорость загрузки в его сети более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента. Оператор и сам проводит исследования. По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, средняя скорость интернета у "Мегафона" заметно выше, чем у конкурентов как в Москве, так и в регионах.

Было бы ошибкой считать, что опция pre-5G доступна избранным. При необходимости ее могут подключить клиенты оператора, использующие другие тарифы, за 399 рублей в месяц. Однако эффект от новой опции на устаревших устройствах может быть хуже. "Мегафон" стал первым оператором связи в стране, который ввел подобную опцию.

Частотный ресурс "Мегафона" позволяет вводить дополнительные опции без ущерба для других абонентов, и, как считают эксперты, другим операторам конкурировать с ним будет непросто.