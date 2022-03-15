16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Мегафон" первым включил в тарифные планы опцию pre-5G Жители Самарской области выбрали 18 населенных пунктов, где в 2022 г. появятся мобильная связь и интернет стандарта 4G Операторы обеспокоены возможной блокировкой миллионов SIM-карт с 1 декабря Билайн запустил идентификацию через "Мобильный ID" для "АльфаСтрахования" В салонах Tele2 стартует "Черная пятница"

Сотовая связь Транспорт и связь

"Мегафон" первым включил в тарифные планы опцию pre-5G

15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Это увеличит скорость интернета у тех, кто выбрал тарифы "Максимум", VIP и "Премиум", до 30 %.

Расчет оператора прост: дополнительные преференции для абонентов, отдавших предпочтение более дорогим тарифным планам, привлекут внимание большого числа клиентов.

Как пишет Forbes со ссылкой на руководителя по архитектуре радио и опорной сети "Мегафона" Дмитрия Точилина, стандарт 5G в России пока массово не используются, но помогают существенно улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE. С помощью дополнительных технологий удается минимизировать влияние помех и грамотно управлять трафиком.

"Мы можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс дополняет наши возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо", — говорит Дмитрий Точилин.

Исследования компании Ookla говорят о том, что у "Мегафона" самый быстрый мобильный интернет в России. Средняя скорость загрузки в его сети более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента. Оператор и сам проводит исследования. По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, средняя скорость интернета у "Мегафона" заметно выше, чем у конкурентов как в Москве, так и в регионах.

Было бы ошибкой считать, что опция pre-5G доступна избранным. При необходимости ее могут подключить клиенты оператора, использующие другие тарифы, за 399 рублей в месяц. Однако эффект от новой опции на устаревших устройствах может быть хуже. "Мегафон" стал первым оператором связи в стране, который ввел подобную опцию.

Частотный ресурс "Мегафона" позволяет вводить дополнительные опции без ущерба для других абонентов, и, как считают эксперты, другим операторам конкурировать с ним будет непросто.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3