Пациенты в Самарской области будут обеспечены необходимыми лекарствами

В Самарской области с начала года уже заключено более 500 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов. Это гарантирует, что в медучреждения региона поступит около 1,8 млн упаковок лекарственных средств. Сейчас в области порядка 400000 жителей получают бесплатные лекарственные препараты.
Госпредприятие "Самарафармация" сегодня продолжает активную работу по заключению госконтрактов с целью бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами.
"Никаких перерывов, сбоев в поставках лекарственных препаратов по заключенным государственным контрактам нет, - подчеркнула заместитель директора ГКУ СО "Самарафармация" Жанна Орехова. - В соответствии с действующим законодательством закупки проходят по международным непатентованным наименованиям (по действующему веществу), в рамках которых могут быть представлены различные торговые наименования в зависимости от компании-производителя. В плановом порядке со склада осуществляем отгрузку препаратов учреждениям в соответствии с заявками. Также медицинские организации осуществляют самостоятельный закуп лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи".
Государственный фармацевтический склад в Самарской области работает в плановом режиме. Препараты для лечения различных заболеваний хранятся на площади порядка 3 тыс. кв. м.
"Наш склад обеспечивает медицинские организации Самарской области лекарственными препаратами для отдельных категорий граждан, - рассказала заведующий провизор склада "Самарафармация" Оксана Пашкина. - Препараты поступают каждый день, мы активно работаем с поставщиками. В настоящее время на складе представлены практически все фармакологические группы".
Поставщики лекарственных препаратов информируют о готовности выполнения своих обязательств по поставкам в Самарскую область лекарственных препаратов по заключенным государственным контрактам. Поставляются препараты как импортные, так и отечественного производства.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.