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Здравоохранение Общество

Пациенты в Самарской области будут обеспечены необходимыми лекарствами

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с начала года уже заключено более 500 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов. Это гарантирует, что в медучреждения региона поступит около 1,8 млн упаковок лекарственных средств. Сейчас в области порядка 400000 жителей получают бесплатные лекарственные препараты.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Госпредприятие "Самарафармация" сегодня продолжает активную работу по заключению госконтрактов с целью бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами.

"Никаких перерывов, сбоев в поставках лекарственных препаратов по заключенным государственным контрактам нет, - подчеркнула заместитель директора ГКУ СО "Самарафармация" Жанна Орехова. -    В соответствии с действующим законодательством закупки проходят по международным непатентованным наименованиям (по действующему веществу), в рамках которых могут быть представлены различные торговые наименования в зависимости от компании-производителя.  В плановом порядке со склада  осуществляем отгрузку  препаратов учреждениям  в соответствии с заявками. Также медицинские организации осуществляют самостоятельный закуп лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи".         

Государственный фармацевтический склад в Самарской области работает в плановом режиме. Препараты для лечения различных заболеваний хранятся на площади порядка 3 тыс. кв. м.

"Наш склад обеспечивает медицинские организации Самарской области лекарственными препаратами для отдельных категорий граждан, - рассказала заведующий провизор склада "Самарафармация" Оксана Пашкина. - Препараты поступают каждый день, мы активно работаем с поставщиками. В настоящее время на складе представлены практически все фармакологические группы".

Поставщики лекарственных препаратов информируют о готовности выполнения своих обязательств по поставкам в Самарскую область лекарственных препаратов по заключенным государственным контрактам. Поставляются препараты как импортные, так и отечественного производства.

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