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Здравоохранение Общество

В Самарской области вернулись к плановой помощи в поликлиниках и диспансеризации

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Решение о возобновлении оказания в регионе первичной медико-санитарной помощи и проведении в полной мере профилактических осмотров и диспансеризации было принято на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Оказание плановой помощи в поликлиниках возобновляется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Как отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина, огромные мощности, развернутые в амбулаторном звене для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. Специалисты поликлиник готовы проводить плановый прием пациентов и профилактические осмотры, диспансеризацию. Жители, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию.

Напомним, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет - один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше - ежегодно. Основная цель - раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

"Диспансеризация и профилактические осмотры очень важны для раннего выявления сердечно-сосудистых, онкологических и многих других заболеваний, - подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин. - Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться по телефону своей поликлиники и записаться на удобное время. Также доступна дистанционная запись на диспансеризацию на портале "Госуслуги". Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе".

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