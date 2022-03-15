В Самарской области вернулись к плановой помощи в поликлиниках и диспансеризации

Решение о возобновлении оказания в регионе первичной медико-санитарной помощи и проведении в полной мере профилактических осмотров и диспансеризации было принято на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Оказание плановой помощи в поликлиниках возобновляется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Как отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина, огромные мощности, развернутые в амбулаторном звене для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. Специалисты поликлиник готовы проводить плановый прием пациентов и профилактические осмотры, диспансеризацию. Жители, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию.
Напомним, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет - один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше - ежегодно. Основная цель - раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.
"Диспансеризация и профилактические осмотры очень важны для раннего выявления сердечно-сосудистых, онкологических и многих других заболеваний, - подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин. - Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться по телефону своей поликлиники и записаться на удобное время. Также доступна дистанционная запись на диспансеризацию на портале "Госуслуги". Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.