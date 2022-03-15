Дмитрий Азаров встретился с производителями сельхозтехники региона

Во вторник, 15 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на площадке самарской компании "Евротехника" провел совещание с производителями сельскохозяйственной техники региона, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию на предприятиях из-за введения несправедливых санкций со стороны европейских стран в отношении России.

На сегодняшний день все предприятия Самарской области по производству сельскохозяйственной техники продолжают работать в штатном режиме, имея достаточный запас прочности сырья и материалов. "Но мы понимаем, что ситуация может развиваться непредсказуемо. Наша задача состоит в том, чтобы с учетом вашего опыта, прогнозов выстроить оптимальную модель работы предприятий на этом очень ответственном этапе", — отметил губернатор.

Он заявил о готовности озвучивать предложения руководителей предприятий на федеральном уровне, чтобы они нашли отражение в государственных программах поддержки сельхозотрасли.

Глава региона также добавил, что для агропромышленного комплекса крайне важна задача импортозамещения. А значит, региональные предприятия должны проанализировать, какие позиции, необходимые не только им самим, но и другим отечественным производствам, они могли бы производить.

"Складывающаяся ситуация — это не только вызов, но и возможности, — уверен Дмитрий Азаров. — Сегодня стоят задачи по импортозамещению, в том числе и для нашего агропромышленного комплекса. Ваши предприятия, на мой взгляд, должны в этот момент максимально мобилизоваться и определить свои ниши. Моя оценка, что такой потенциал у вас есть. Понятно, это, возможно, требует дополнительной технологической оснастки, компетенций. Мы готовы и эти вопросы обсудить. Ваша деятельность во многом обеспечивает устойчивое развитие АПК на территории Самарской области, обеспечивая продовольственную безопасность".

Генеральный директор АО "Евротехника" Вадим Смирнов отметил, что, несмотря на непростую ситуацию в экономике, предприятие в настоящее время работает полноценно. "Предприятие на весну загружено с ростом объемов выпускаемой продукции на 30% по сравнению с прошлым годом", — добавил он.

Однако существуют риски сбоя поставок, пока не отработан вопрос, касающийся запрета на вывоз российской продукции. "Еще один существенный вопрос — это платежеспособный спрос: до тех пор, пока наш потребитель заинтересован приобретать технику, увеличивая собственные объемы производства, наша загрузка будет обеспечена. Но ситуация здесь тоже сложнопрогнозируема", — отметил руководитель компании.

Вадим Смирнов озвучил ряд вопросов, касающихся получения возможной федеральной поддержки. Все они будут взяты в проработку. "Евротехника" внесена в реестр системообразующих предприятий на федеральном уровне. Все системообразующие предприятия — их 23, они все на особом контроле не только у нас, но и на уровне правительства РФ. Совершенно точно, на основании ваших обращений будем решать все возникающие вопросы", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Директор ООО "Ротор-лизинг" — официального дилера "Ростсельмаш" Андрей Полянин отметил важность решения, принятого председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, о выделении 25 млрд руб. на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, и обратился к губернатору с просьбой ускорить процесс получения льготных кредитов для аграриев.

Министр сельского хозяйства региона Николай Абашин сообщил, что заявка региона была одобрена, и уже в ближайшее время сельхозтоваропроизводители начнут получать кредиты. Дмитрий Азаров дал поручение главе областного минсельхоза держать все заявки на контроле и еженедельно информировать о том, как идет процесс.

Генеральный директор ООО "Пегас-Агро" Светлана Линник характеризует перспективы развития предприятия со "сдержанным оптимизмом". Она отметила, что компания работает стабильно, сохраняя объем выпуска продукции.

"Наше предприятие до конца мая будет загружено, — подчеркнула она. — Мы за последние годы доказали, что российская техника не уступает по своим параметрам импортной".

Руководитель компании обратила внимания на то, что сейчас всем предприятиям необходимо активно искать новых поставщиков комплектующих из дружественных стран, чтобы сохранить динамику производства. Так, например, выяснилось, что ряд компонентов из Китая подходят компании едва ли не лучше, чем японские, которые закупались ранее.

"Мы готовились к сезону, и у нас запас прочности был. Европейские поставщики, с которыми возникли проблемы, условия действующих контрактов обещали выполнить. Есть небольшая логистическая задержка, — отметила Светлана Линник. — Мы уже нашли часть альтернативных поставщиков из России и Китая".

Кроме того, глава "Пегас-Агро" обратила внимание на рост себестоимости производства сельхозтехники. Это связано с увеличением цен на металл и комплектующие, логистические услуги. В рамках получения субсидии по постановлению правительства РФ № 1433 производители имеют право корректировать цены только раз в год. При этом у аграриев есть возможность приобрести необходимые агрегаты по госпрограмме со скидками от 10 до 15%.

"Мне кажется, не совсем эффективно, когда наше ценообразование регулируют, а в компонентной базе регулятора такого нет, что точно приведет к неприятным последствиям. Если нам разрешат опустить цену, хотелось бы тогда увеличения финансирования этой программы, потому что 10 млрд, которые выделены на этот год, быстро закончатся. Хотелось бы как минимум еще 10 млрд получить на финансирование этой программы. Еще один вариант — разрешить нам корректировать цену раз в квартал", — отметила гендиректор "Пегас-Агро".

Дмитрий Азаров обратился к руководителям предприятий, чтобы они сделали свою оценку по изменениям в себестоимости производимой сельхозтехники. "Нужно показать именно те позиции, которые выросли, чтобы четко понимать, что влияет на ценообразование продукции", — отметил губернатор и поручил министру промышленности и торговли региона Андрею Шамину собрать с компаний соответствующую информацию.

Директор ООО "Торговый дом "ПодшипникМаш Самара" Василий Куприн обратил внимание на рост стоимости запасных частей для машин сельхозназначения и возможную нехватку горюче-смазочных материалов и масел, которые производятся с использованием иностранных присадок. В связи с этим возникнет вопрос по обслуживанию техники по гарантийным обязательствам.

Говоря о комплектующих, губернатор обратил внимание на необходимость поиска новых партнеров. "Сейчас есть окно возможностей для многих предприятий", — уверен Дмитрий Азаров. Важно о них заявить на федеральных платформах — Государственной информационной системе промышленности и "Бирже импортозамещения". Так могут возникнуть новые кооперации, исходя из номенклатуры продукции предприятий страны. Главное — заинтересованность самих компаний. "Давайте всех научим пользоваться этой биржей, проведем семинар, расскажем. Это действительно важно. Для одного производства запуск новых технологических линий — дорогая история. Но объединяя усилия, можно добиться успеха", — подчеркнул глава региона, обращаясь к Андрею Шамину.

"В нашей компании еще в 2014 году была принята программа импортозамещения. Мы выделили те позиции, которые мы покупаем, импортируем, и наладили производство по этим направлениям", — сообщил коммерческий директор АО "Челно-Вершинский машиностроительный завод" Евгений Шашкин. Компания запустила производство цепей, необходимых в животноводческих хозяйствах. Если раньше их импортировали из Беларуси, то сейчас завод производит продукцию на экспорт. Кроме того, видя рынки сбыта, предприятие закупило дополнительное оборудование и расширило ассортимент цепей.

Важный проект — возобновление чугунно-литейного производства и обработки изделий. Сердцем этих изделий являются вакуумные насосы, которые прежде импортировались. В данный момент компания работает над проектом по производству вакуумных насосов на нашей собственной площадке. Уже сейчас завод не только обеспечивает собственные нужды, но и готов выполнять заказы других предприятий. "Если у кого-то из коллег есть заказы по литью, мы готовы сотрудничать", — предложил Евгений Шашкин.

"Рад, что такие продуманные решения позволяют вам сегодня чувствовать себя уверенно. Посмотрите, что еще сегодня по импортозамещению можете сделать, разместите информацию на бирже по литью, другим технологическим операциям. Запрос на это есть", — отметил губернатор.

Директор компании ООО "БСГ", которая занимается производством дождевальных машин, Николай Лысов обратил внимание на рост цен на металл и газы, в том числе кислород и аргон. Увеличение, по его словам, произошло на 100-200%. Причем стоимость подняли и отечественные производители, работающие на территории Самарской области.

Дмитрий Азаров поручил министру промышленности и торговли региона разобраться в ситуации и при необходимости принять жесткие меры, особенно если "производство не завязано на поставках импортных комплектующих".

Во время обсуждения ситуации на предприятиях прозвучал целый ряд предложений и инициатив по развитию АПК.