Дмитрий Азаров обсудил с руководством "Солидарности" поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем

Самарский банк "Солидарность" окажет региональному бизнесу поддержку в торговле с Китаем. Предприятия региона могут в комфортных условиях вести торговлю с партнерами из Китая, несмотря на несправедливые санкции, наложенные на РФ западными странами.
В ситуации, когда в России ограничены возможности международных расчетов, содействовать региональному бизнесу в осуществлении быстрых платежей готов банк "Солидарность". Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Дмитрия Азарова с первым вице-президентом банка Максимом Сойфером.
В последние недели губернатор Дмитрий Азаров проводит целый ряд встреч с компаниями различных сфер деятельности для того, чтобы оценить, с какими проблемами столкнулась каждая отрасль, какие меры поддержки сегодня нужны и чем оперативно могут помочь региональные власти.
Так, одна из основных проблем, которую бизнес-сообщество обозначило главе региона, - это возникшие сложности с проведением банковских платежей и расчетов с зарубежными партнерами из-за наложенных на ряд банков санкций, в частности, с контрагентами из Китая, занимающего ведущие позиции по объему внешнеторгового оборота с Самарской областью. В условиях необходимости импортозамещения сотрудничество с Китаем приобрело особую важность.
Сегодня с учетом несправедливых санкций целый ряд промышленных и производственных предприятий вынуждены менять финансовую логистику. Какие возможности здесь есть у банка, что мы вместе можем предложить предприятиям Самарской области в этот непростой период?" - обратился Дмитрий Азаров к первому вице-президенту банка "Солидарность" Максиму Сойферу.
Максим Сойфер сообщил, что банк "Солидарность" готов оказать помощь самарским компаниям в решении этой проблемы, предоставив возможности осуществления быстрых и безопасных платежей, а также иные услуги для выстраивания взаимоотношений с партнерами в КНР: "У нашего банка давние и теплые отношения с финансовыми институтами Китая, Вьетнама и стран СНГ, таких как Таджикистан и Узбекистан, которое мы целенаправленно выстраивали в последние пять-шесть лет. У нас в банках этих стран есть прямые корреспондентские счета. Это позволяет самарским компаниям, как и всем другим, рассчитываться напрямую в валюте данных стран, минуя при проведении платежа зарубежных посредников, из-за чего в условиях санкций сейчас и возникают проблемы".
Банк "Солидарность" - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно.
"Платежи в юанях в Китае зачисляются в течение одного дня. Таким образом, всем участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе из Самарской области, мы можем оказать содействие в осуществлении быстрых и безопасных платежей в адрес своих контрагентов", - отметил первый вице-президент "Солидарности", подчеркнув, что такие возможности имеют не очень многие российские банки.
Дмитрий Азаров рассказал Максиму Сойферу, что на вчерашней встрече с производителями сельскохозяйственной техники руководитель одной из компаний поделился проблемой - предприятие не может оплатить поставку из Китая критически важных комплектующих, необходимых для производства.
Максим Сойфер заверил, что банк всегда индивидуально подходит к каждому случаю и обязательно окажет содействие самарской компании в этом вопросе, как и всем другим предприятиям региона при возникновении подобных сложностей.
В ходе встречи Дмитрий Азаров поинтересовался возможностями "Солидарности", имеющей тесные связи с Китаем, в продвижении продукции самарских предприятий на китайский рынок и организации поставок комплектующих из КНР.
Максим Сойфер сообщил, что благодаря выстроенным с КНР партнерским отношениям банк располагает такими ресурсами. В частности, в Китае работает представительство финансовой организации, что заметно упрощает все деловые и бизнес-процессы.
Губернатор предложил организовать встречу представительства с руководителями промышленных предприятий и бизнес-сообщества Самарской области, чтобы наладить взаимодействие с китайскими компаниями, взаимную поставку комплектующих и товаров.
"Думаю, что интерес к такой встрече проявит целый ряд предприятий", - отметил глава региона.
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